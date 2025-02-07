中共17機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

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（中央社記者吳書緯台北7日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，均逾越台灣海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦6艘、公務船2艘，總計中共17機艦船持續在台海周邊活動，另有6顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國防部公布6枚中共空飄氣球活動，第1枚於昨天下午5時45分在基隆西北方80浬、高度1萬7000呎偵獲，晚間7時消失；第2枚於昨天上午10時10分在基隆西北方70浬、高度1萬8000呎偵獲，上午11時消失；第3枚於昨天上午10時5分在基隆西北方65浬、高度2萬呎偵獲，上午11時45分消失。

國防部指出，第4枚於昨天上午8時35分在基隆西南方100浬、高度1萬6000呎偵獲，上午9時25分消失；第5枚於昨天下午4時55分在台中西北方80浬、高度1萬6000呎偵獲，晚間6時15分消失；第6枚於昨天下午2時40分在台中西北方65浬、高度1萬8000呎偵獲，下午4時20分消失。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午9時40分至今天上午6時，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機及無人機，7架次均逾越台灣海峽中線進入西南空域。

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國軍另於昨天上午10時至晚間8時10分於台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊蘭軒）1140207