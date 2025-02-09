陳菊健康狀況穩定 賴瑞隆：準備要出院了

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）監察院長陳菊因病住院，民進黨立委賴瑞隆今天表示，陳菊健康沒問題，但走路仍有些不方便，目前慢慢準備要出院了，不過出院後還有一段路要走。

陳菊去年底感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。高醫當時指出，陳菊健康狀況穩定，院內也安排復健課程。

前總統陳水扁今天在廣播節目專訪賴瑞隆，並關心陳菊身體狀況，賴瑞隆表示，陳菊因感冒去高醫檢查，發現有腫瘤，開完刀後要出院前，又檢查出血管阻塞中風。

賴瑞隆說，陳菊之前就曾中風過，但症狀較輕微，復健一段時間就好，這次因為年紀大了，又是第2次，因此格外小心應對，所幸性命、健康沒問題，但在走路上仍有些不方便，還要評估後續影響。

賴瑞隆說，陳菊在醫院休養較能獲得妥善照顧，且近來流感疫情嚴重，現在大家盡量不打擾她，自己也還沒去探視。他也透露，陳菊「慢慢準備要出院了，但出院後還有一段路要走」。陳水扁則祝福陳菊早日康復。

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爭取民進黨提名參選高雄市長的賴瑞隆，今天也在節目中介紹新書「小鴨把拔向前衝-賴瑞隆報到」。賴瑞隆說，自己深刻了解高雄，深知高雄的優勢，對高雄未來的發展，該怎麼走，也有想法和執行力。

陳水扁肯定賴瑞隆的用心努力，也祝福他「事在人為，有心就有力」，就像新書暢銷一樣，也勇奪第一名。（編輯：李淑華）1140209