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賴總統邀五院會商 朱立倫：一大好事盼以和為貴

2025/2/11 13:24（2/11 13:36 更新）
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國民黨澎湖縣黨部11日舉辦「龍耀蛇福」新春團拜活動，黨主席朱立倫（右4）專程跨海出席，向黨公職拱手賀年。中央社 114年2月11日
國民黨澎湖縣黨部11日舉辦「龍耀蛇福」新春團拜活動，黨主席朱立倫（右4）專程跨海出席，向黨公職拱手賀年。中央社 114年2月11日
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（中央社澎湖縣11日電）中國國民黨主席朱立倫今天在澎湖新春團拜中表示，總統賴清德昨天邀集五院會商國政，是一大好事，期許總統以和為貴，有智慧帶領走向「和」而不是「鬥」的道路上，共同迎接世界的挑戰。

國民黨澎湖縣黨部今天在黨部舉辦「龍耀蛇福」新春團拜活動，黨主席朱立倫專程跨海抵澎，與主委陳雙全和議長陳毓仁等人一一向黨職幹部賀年，並致贈蛇年紀念幣等，期盼未來澎湖「藍天」再現。

朱立倫致詞時指出，國民黨在民進黨的追殺與清算下，沒有黨產，只有團結的力量，為人民與民眾打拚。

朱立倫指出，賴總統昨天邀請五院會商國政，真的是好事情，但不要說一套做一套，不要搞政治和大罷免，期盼總統以黨主席的身分，發揮智慧真心解決問題，化解衝突，帶領國家走向「和」的道路，而不是「鬥」的道路。

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對於總預算被刪凍，朱立倫強調，今年度總預算高達新台幣2兆9000多億元，是史上最高，比去年還多800億元，若認為刪凍太多不能做事，可先從通過的預算部分好好地做，不足的地方再來追加預算，只要是對台灣好的，將會一起來努力完成。

朱立倫也指出，在面對世界的AI與貿易戰等挑戰，很多都與台灣有關，全世界都在拚，但台灣卻在拚政治，立院接下來會期最重要的將是民生法案。（編輯：謝雅竹）1140211

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