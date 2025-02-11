新任英國駐台代表讚台離岸風電 為區域建立範例

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）英國新任駐台代表包瓊郁今天出席就任後首場公開活動，她表示，台灣將具有全球第五大離岸風電能力，且在降低石油依賴的同時創造工作機會、強化能源安全，為本區域建立範例，而英國也樂於與台灣分享相關經驗。

英國在台辦事處下午舉辦「台灣離岸風電的公眾參與框架報告發布」，新任英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones，前譯：瓊斯）以及英國顧問公司Carbon Trust派員出席，環境部長彭啓明到場分享台灣離岸風電發展進程、模式，以及兼顧對生態的影響。

今天是包瓊郁來台的第二天，也是就任後第一個公開活動。包瓊郁致詞時表示，她向來欣賞台灣的蓬勃民主、豐富文化以及創新精神，將在多位前代表的堅實基礎上，致力強化英國與台灣的關係。

包瓊郁指出，從事外交工作20多年來派駐地點橫跨數洲，氣候變遷是一再出現的重要當代議題，英國外相拉米（David Lammy）因此將氣候與自然危機納進核心外交政策，而台灣也有類似目標。

包瓊郁提及，台灣對再生能源的發展有好的開始，一旦完成目前建置中的計畫，台灣將具有全球第五大離岸風電能力。台灣在降低石油依賴的同時，不僅創造工作機會、強化能源安全，更成為區域範例。

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包瓊郁強調，英國比台灣早數年開始發展離岸風電，對於其中會遇到的挑戰，英國能與台灣分享寶貴經驗，這也是幫助台灣提升在離岸風電的公眾參與。

包瓊郁最後以中文表示，衷心期望台灣的離岸風電產業能持續成長。（編輯：林興盟）1140211