軍校招生菁英專案 邀請高中職學生參訪三軍軍官學校

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（中央社記者吳書緯台北12日電）為爭取高中職學生加入國軍行列，國防部今年續辦「軍校招生菁英專案」活動，將邀請全國394名高中職學生實地參訪三軍軍官學校。國防部期待，高中生透過與官校師生互動，深入認識軍校現代風貌，堅定從軍意願並選擇適合的軍校就讀。

國防部今天召開例行記者會，主題為國軍民國114年軍校招生「菁英專案」活動規劃說明。人次室人才培育處長傅政榮少將表示，國防部自101年起辦理兩天一夜「軍校招生菁英專案」活動，今年度規劃15、16日於陸、海、空三軍官校舉辦參訪行程，共邀請全國148所高中職學校的394名學生報名參加。

傅政榮表示，期望透過讓學生透過實地參訪三軍軍官學校，並與官校師長及學生互動、交流，深入認識軍校現代風貌，以堅定學子從軍意願，並選擇適合的軍校就讀。

針對活動規劃，傅政榮表示，包含各校的校況介紹和參觀及體驗活動，並由陸、海、空軍官校學生共同編排節目舉行「菁英之夜」，於晚會中呈現學校社團成果，展現軍校豐富多元生活，以及軍校生的活潑與朝氣。

中央社記者詢問，113年軍校正期班招生計畫數為1561人，實際招獲數為1530人，未達成目標原因為何。

傅政榮說明，因為近年受到少子女化、國際情勢等影響，使得軍校招生挑戰逐年加劇，影響軍校招生成效，國防部將深根高中職校園、走入鄉里等，且運用媒體宣傳，透過多元招生管道，吸引年輕人加入國軍，並達成招生目標。

針對國軍將開放個人因素申請不適服退伍的志願士兵，可再參加甄選重返部隊，以及放寬報考志願士兵的身高限制等，並放寬報考憲兵等單位的刺青規範。

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人次室人事整備處長黃銘君上校表示，近年部分申請提前退伍的官兵，向國防部表達重返部隊意願，為提供重返國軍的機會，所以國防部開放退伍滿一年，可申請再入營，但相關甄選標準不變，國防部同時參考先進國家軍校與軍隊甄選條件，考量各班隊徵選規則一致性，修正刺青規範，而自114年起，身高限制調整為150公分以上，並無性別區別和上限限制。

黃銘君表示，這些政策都是國軍提升人力的一環，國防部朝減少人力流失、提高留營意願、提升招募成效等3面向努力。（編輯：蘇志宗）1140212