回應總統因果說 朱立倫：放下屠刀立地成佛

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）立法院長韓國瑜盼總統賴清德呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨主席朱立倫今天說，也希望賴總統要想一想佛經當中的「放下屠刀，立地成佛」，用智慧就能放下屠刀，才能讓全民安居樂業，和諧合作。

朝野爭議不斷，賴總統10日召集五院在總統府會商國政，韓國瑜盼賴總統呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，五院會商就是要解決「因」，並表達很樂意與韓國瑜、立法院副院長江啟臣私下多溝通。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，遺憾今年在歡樂過新年之際，民進黨發動全國大罷免，以仇恨出發，造成社會對立，他到各地團拜，都聽到希望民進黨轉念，放下屠刀的聲音。

朱立倫說，看到賴總統召集五院，不管是茶敘或談國是，這都是好事，賴總統強調因果，也希望賴總統想一想佛經當中的「放下屠刀，立地成佛」，用智慧就能放下屠刀，呼籲大家共同團結，全民能夠安居樂業、和諧、相互合作，才是台灣之福。

談到總預算案，朱立倫指出，大家都知道立法院通過史上金額最高的新台幣2兆9300億元總預算，如果民進黨還覺得政務推動仍有不足，再來追加預算，相信朝野都會理性討論。如果連立法院通過的總預算都還沒開始用，政府就要創造預算嚴重不足的假象，相信全民都無法接受。

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朱立倫也說，去年政府超收5283億元的稅收，這些都是從民眾口袋裡多拿來的錢，國民黨希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果，每人發放1萬元，金額只占政府超收的4成，比例真的很少，希望未來每年政府超收稅額都可以部分全民共享，還稅於民。

此外，朱立倫表示，國民黨關切國際局勢變化，這幾天包括國民黨副主席夏立言、國際事務部主任黃介正、國民黨立委陳永康等，將代表國民黨前往美國華府與美國新政府、智庫進行溝通討論，相信對台美關係以及國民黨推動重要國安政策有正面幫助。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140212