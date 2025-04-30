綠：張淵翔疑盜個資助罷免 謝國樑朱立倫應道歉

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（中央社記者葉素萍台北30日電）基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統個資、協助罷免議員連署，下午請辭獲准。民進黨今天質疑，這不僅涉及選罷舞弊，更是巨大國安漏洞，背後是否有國民黨組織指使，呼籲國民黨主席朱立倫與基隆市長謝國樑應道歉。

民進黨發言人吳崢、基隆市議員張之豪今天召開記者會，他們質疑「市府通黨部」，國民黨違法盜取人民個資已是近年來政壇上最大醜聞。

吳崢提出三問，他首先質疑，張淵翔為何要進入基隆市的戶政系統、盜取個資，提供國民黨基隆黨部使用，背後受到何人指使，基隆市民受到個資傷害範圍有多大，至今未聽聞謝國樑及朱立倫說明。

其次，吳崢質疑基隆市是否為個案，近期全國各縣市已有多件國民黨涉犯偽造文書案件，若張淵翔背後受到國民黨黨中央指使，國民黨全國各地黨部涉案黨工，也有公職身分，是否也利用公職身分侵犯人民權利，國民黨應給社會一個交代。

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最後，吳崢表示，張淵翔過往經歷就是國民黨黨務系統培養的從政人才，國民黨莫再逃避政治責任，呼籲朱立倫面對社會質疑、出面道歉。

張之豪表示，國民黨選舉舞弊已是自己小時候聽說的事情，未料在2025年的台灣，仍可看到張淵翔利用自身職權使用戶政系統將基隆市民個資流出，此案使用中國通訊軟體微信進行流傳，難以想像已有多少資料被流出，整起案件除了是選舉舞弊，更是毫無資安觀念的作弊，是巨大的國安漏洞。（編輯：林興盟）1140430