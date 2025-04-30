傳下軍令罷藍委35席連署都要過 賴清德中常會澄清

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨發言人卓冠廷日前指兼任民進黨主席的總統賴清德曾在中常會下達軍令，連署罷免藍委35個全都要過。不過，中常委陳茂松今天受訪表示，賴總統是說有一些公民團體第二階段需要幫忙，那就去幫，並沒有說35席要怎麼樣。

民進黨發言人卓冠廷27日在名嘴李正皓網路政論節目表示，賴清德曾在一次中常會下達軍令，連署罷免藍委35個全部都要過。卓冠廷並說，賴清德還曾直接交辦民進黨秘書長林右昌，對於任何打電話進黨中央，反映議員或縣市黨部不夠認真的，需明確回應。

據轉述，賴清德今天在中常會澄清沒有下達這道命令，而與卓冠廷同屬正國會派系的陳茂松也駁斥卓冠廷說法。

陳茂松在中常會後受訪表示，賴清德是說若二階段有一些公民團體需要幫忙，那就去幫，並沒有說35席要怎麼樣，卓冠廷可能看形勢如此就得意忘形、講得有點過火。

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陳茂松澄清，賴清德確實沒有這樣講，現在的氛圍下，如果賴清德這樣講就跟國民黨主席朱立倫一樣了，朱立倫已經亂了分寸，賴清德不會。

至於賴清德是否有說民代不認真，陳茂松表示，這件事情是源自於有些民眾打電話反映部分議員沒有好好幫忙，賴清德要求秘書長了解是怎麼回事。（編輯：林興盟）1140430