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疑共艦對宜陽艦喊話 海軍：對訊息不予回應

2025/2/12 19:09（2/12 19:50 更新）
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中共軍艦疑對海軍宜陽艦喊話，海軍表示針對共艦發送訊息不予回應。圖為宜陽艦民國108年執行戰備訓練，發射反潛火箭攻擊。（中央社檔案照片）
中共軍艦疑對海軍宜陽艦喊話，海軍表示針對共艦發送訊息不予回應。圖為宜陽艦民國108年執行戰備訓練，發射反潛火箭攻擊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北12日電）中國官媒央視今天報導，共軍東部戰區出動海空兵力在台灣周邊展開戰備警巡和訓練，並剪輯疑似共艦對海軍宜陽艦發送元宵節祝福的訊息。海軍回應，海軍對海上目標與敵情均運用聯合情監偵作為全程掌握，對共艦發送訊息不予回應。

中國官媒央視今天報導，共軍東部戰區出動海空兵力在台灣周邊展開戰備警巡和訓練，並剪輯中共「淮北艦」疑似對海軍宜陽艦喊話的片段，呼叫宜陽艦，宜陽艦回應「我是宜陽艦，請回答」。

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淮北艦官兵隨後透過無線電表示，元宵節是兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂，並以台語說「順風順水攏吉利，團團圓圓嘸代誌。」

海軍司令部回覆中央社記者查證指出，海軍針對責任區海上目標動態與敵情均運用聯合情監偵作為全程掌握，並檢派適切兵力嚴密監控及應處；另針對共艦運用海事頻道發送上述之訊息，海軍不予回應。（編輯：翟思嘉）1140212

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