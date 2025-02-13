考試院拜會行政院盼縮短考用落差 將組跨院平台

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北13日電）五院日前會商國政後，考試院長周弘憲今天拜會行政院長卓榮泰，會中除商討如何縮短考用落差，並將針對近年部分公務人員考試類科錄取不足額現象，組跨院平台因應。同時，為確保醫護人員試題內容切合實務，考選部、衛福部與教育部也將共建小組。

總統賴清德日前召集五院共同會商國政後，周弘憲今天在副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑及保訓會主委蔡秀涓等人陪同下，拜會行政院。卓榮泰則在行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、發言人李慧芝、人事長蘇俊榮等陪同下，接見周弘憲一行人。

兩院會後都發布新聞稿說明，周弘憲拜會時表示，兩院業務高度關聯，歷來已有密切互動，惟國家考試及人事法制，須隨時配合用人機關業務的實際變化和人力需求做出因應調整，同時也要積極因應民間就業市場衝擊公務人力招募、新世代學習與工作習慣改變等問題，因此期盼兩院能擴大對話與合作範疇，讓用人機關能以專業及實務經驗，來協助縮短考用落差。

卓榮泰致詞時則指出，院際之間有許多重要工作需要相互溝通協調，行政院不會只與立法院協商，也會與考試院多充分溝通，「無論外面風風雨雨多麼艱難，但在內部我們有能力去化解各種紛爭，將國家推向一個更健康發展的大道」。

雙方會中達成幾項共識，包含一，為遴選質量俱足的醫護專業人力，確保試題內容切合實務，考選部、衛福部與教育部將共建小組。二、近年土木工程類科等公務人員考試類科出現明顯錄取不足額現象，兩院將責成相關部會建立院際平台，自考選端、用人端及教育端共同著力改善。

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三，針對用人機關參與選才及招募，用人機關應適時檢討對應類科的考試科目、命題大綱與應考資格，向考選部反應用人需求，考選部也將邀請用人機關共同參與國考宣傳。四，兩院也將合作投入必要資源，支持國家考試電腦化測驗的持續推廣，並研議擴大運用範圍至其他政府機關考試，包含部會可協助盤點高中以上學校具備可供國家考試使用的電腦教室，進一步建置為「考教共用」電腦教室。

五，為使中央地方各機關組織編制人力符合業務推動所需，考試院銓敘部與行政院人事行政總處也已組成工作圈，將加速通盤檢討職務列等及配置。（編輯：張若瑤）1140213