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陸軍司令視導8軍團 要求貫徹取消官兵休假安全回報

2025/2/15 15:17
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（中央社記者吳書緯台北15日電）陸軍司令呂坤修上將昨天前往8軍團履新視導，期勉強化防衛戰力。呂坤修並要求各部隊落實貫徹「取消休假期間安全回報」命令，採官兵有事再回報方式，另針對營外軍紀案件則不採「連坐法」方式檢討。

青年日報今天報導，呂坤修昨天前往8軍團履新視導，勉勵各級幹部應秉持與時俱進的革新思維，齊心帶領單位朝提升人力成長、務實戰備訓練及強化軍紀安全等目標持續策進，以提升建軍備戰效能，有效強化整體防衛戰力。

呂坤修要求各單位落實貫徹「取消休假期間安全回報」命令，亦不須做休假聯繫，僅採「官兵有事再主動回報」方式，藉以培養官兵自主管理精神。另針對「營外肇生軍紀案件」方面，肇案官兵應對自身行止負完全責任，單位依規定程序妥處即可，單位主官無須刻意返營處置，亦不採「連坐法」方式檢討。

但對於營內肇生的軍紀案件，呂坤修要求單位須嚴正檢討策進，持續強化內部管理及軍法紀宣教，建立所屬官兵守法重紀觀念，確實維護整體軍紀安全。

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因應當前敵情威脅日益嚴峻，呂坤修提醒各級幹部應緊密掌握敵情動態及未來戰爭型態趨勢，並遵循國防部指導，致力強化戰備訓練、後勤維保、教訓測優化等各面向戰備整備革新作為，以有效應對不斷變化的戰場環境需求，為陸軍整體戰力奠定堅實基礎。

呂坤修指出，各項重大演訓整備應以「安全」為最高原則，確實依照任務節點管制執行，並妥善演習區域軍民溝通，有效疏導陳抗潛因，才能使演習任務順遂。（編輯：林克倫）1140216

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