加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

黃國昌當選黨主席 新北民眾黨部籲團結凝聚向心

2025/2/15 18:52（2/15 19:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）民眾黨今天舉行第二屆黨主席補選投票，由民眾黨立委黃國昌勝出。民眾黨新北市黨部主委陳世軒今天表示，補選已結束，黨內紛爭就該打住；期待黃國昌凝聚向心力，率領持續茁壯。

民眾黨今天舉行第二屆黨主席補選投票，民眾黨下午公布結果，黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前民眾黨立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，補選由黃國昌勝出。

補選結果出爐，陳世軒下午透過新聞稿與影片表示，民眾黨正式進入下個階段，期待黃國昌帶領隊伍穩健前進，並向外界證明民眾黨不同於藍、綠，值得人民信任，才不枉費新舊黨員的堅定支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳世軒指出，可理解這段期間，因內部競爭衍生黨員及支持者的情緒。面對國際情勢變化，現在都應放下過去，「炮口必須一致朝外」，沒有本錢內訌、沒有時間內耗。

他說，面對「大罷免時代」，不能看著國政空轉，民眾黨如何發揮第三勢力的關鍵角色，不被帶風向，這都是黃國昌必須面對並解決的問題。（編輯：戴光育）1140215

#黃國昌
#民眾黨
#陳世軒
#黨主席
黃國昌
黃國昌預告民眾黨挑戰艱鉅 籲團結努力讓柯文哲驕傲蔡壁如訪蔣渭水民眾黨舊址 籲團結支持新任黨主席
陳世軒
參選民眾黨中央委員 陳世軒：站出來共同承擔民眾黨中央委員17搶9 陳世軒黃瀞瑩蔡壁如角逐
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃國昌預告民眾黨挑戰艱鉅 籲團結努力讓柯文哲驕傲
24
更多編輯台推薦新聞：