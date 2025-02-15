黃國昌當選黨主席 新北民眾黨部籲團結凝聚向心

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）民眾黨今天舉行第二屆黨主席補選投票，由民眾黨立委黃國昌勝出。民眾黨新北市黨部主委陳世軒今天表示，補選已結束，黨內紛爭就該打住；期待黃國昌凝聚向心力，率領持續茁壯。

民眾黨今天舉行第二屆黨主席補選投票，民眾黨下午公布結果，黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前民眾黨立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，補選由黃國昌勝出。

補選結果出爐，陳世軒下午透過新聞稿與影片表示，民眾黨正式進入下個階段，期待黃國昌帶領隊伍穩健前進，並向外界證明民眾黨不同於藍、綠，值得人民信任，才不枉費新舊黨員的堅定支持。

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陳世軒指出，可理解這段期間，因內部競爭衍生黨員及支持者的情緒。面對國際情勢變化，現在都應放下過去，「炮口必須一致朝外」，沒有本錢內訌、沒有時間內耗。

他說，面對「大罷免時代」，不能看著國政空轉，民眾黨如何發揮第三勢力的關鍵角色，不被帶風向，這都是黃國昌必須面對並解決的問題。（編輯：戴光育）1140215