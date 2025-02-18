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劉彥澧遭爆上班日打德州撲克 綠批無心市政可請辭

2025/2/18 12:15（2/18 12:51 更新）
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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中18日電）台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日請假參加德州撲克比賽。民進黨台中市議會黨團今天質疑，比賽難道重於市政，若研考會主委無心市政，可考慮是否請辭。

名嘴溫朗東在臉書爆料指出，國民黨籍立委徐巧芯先生、台中市研考會主委劉彥澧在上班日打德州撲克。劉彥澧今天透過文字聲明指出，這項比賽為合法正式的競技錦標賽，他在參賽時段有依規定請假。而市長盧秀燕在市政會議後，對於媒體採訪未做回應。

民進黨台中市議會黨團今天上午召開記者會，總召王立任指出，新光三越氣爆事件造成4死39傷，各界震驚與悲痛。事發後，台中市政府倉促啟動百貨賣場的安全稽查，6家百貨業者中有5家不合格，還查獲瓦斯洩漏等公安危機，可見市府對公安監管鬆散。

王立任表示，劉彥澧在1月2日至20日期間，請假參加德州撲克比賽，平常應做好管考市政的業務，可發現多處疏失盡早改善，很多事可以防範未然。盧秀燕是否知情上班日請假一事，一級主管在上班時間參加德州撲克比賽是否恰當，難道比賽更重於市政。

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副總召張家銨指出，研考會除管考重大事件，還包含所有局處業務、1999話務中心等，劉彥澧對市政的心不在焉、不負責任，拋下市政只求比賽，該比賽為積分制，是否日後還會參加。若無法盡政務官的責任，不如就請辭，讓更為民眾著想的人擔任研考會主委。

副總召張芬郁與民進黨籍台中市議員陳雅惠認為，劉彥澧身為研考會主委，應該明白公務人員規範，出現在這個場所是否妥當。從跨年煙火燒到民眾再到新光三越氣爆案，都顯示市府團隊螺絲鬆了。（編輯：謝雅竹）1140218

台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日請假參加德州撲克比賽。民進黨台中市議會黨團18日舉行記者會，總召王立任（中）指出，若研考會主委無心市政，可考慮是否請辭。中央社記者趙麗妍攝 114年2月18日
台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日請假參加德州撲克比賽。民進黨台中市議會黨團18日舉行記者會，總召王立任（中）指出，若研考會主委無心市政，可考慮是否請辭。中央社記者趙麗妍攝 114年2月18日
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