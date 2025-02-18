吳釗燮晤前白宮副國安顧問博明 聚焦發展不對稱戰力

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（中央社記者溫貴香台北18日電）國安會秘書長吳釗燮今天會見美國前白宮副國家安全顧問博明表示，台灣持續推動國防改革，聚焦發展不對稱戰力，總統賴清德日前更宣布將優先推動特別預算，以確保國防預算達到GDP3%以上的目標，展現堅定自我防衛決心。

國安會今天發布新聞稿表示，吳釗燮歡迎博明（Matthew Pottinger）。來訪，並感謝博明長期以來對台灣的支持，雙方就發展不對稱戰力、強化全社會防衛韌性，以及共同因應中國威權主義擴張等議題深入交流。

吳釗燮表示，台灣持續推動國防改革，聚焦發展不對稱戰力，總統賴清德日前更宣布將優先推動特別預算，以確保國防預算達到GDP3%以上的目標，展現堅定自我防衛決心。

此外，他並說，台灣也感謝美國透過「總統提用權」（PDA）及「外國軍事融資」（FMF）等機制協助台灣，這些資源對台灣加速國防改革、強化後備軍力，以及提升不對稱戰力發展均有實質助益。

吳釗燮指出，中國威權主義的擴張並非僅限於台灣，其近期在南海及東海的挑釁行徑，已對菲律賓、日本等國家構成嚴重威脅。中國機艦在區域海空的危險與不專業行為更屢遭各方譴責。

他表示，國軍已將應對中國「灰色地帶」襲擾視為日常任務，因此提升灰色地帶應對能力、加強區域情勢掌握，並強化與夥伴的軍事互通性，將可有效應對侵擾，同時也能與美國及其他友盟攜手維護自由開放的印太地區。

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博明高度肯定台灣在建構自我防衛能力方面的努力，並讚賞賴總統日前宣示將國防支出提升至GDP3%以上的決心。他表示，台灣當前將「韌性建構」列為優先領域的策略極為明智，對台灣來說，確保物資、能源等關鍵資源的穩定供應至為重要。

隨行的美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）亦認同台灣與區域夥伴共同強化區域情勢掌握的重要性，並強調這將有助於建立有效的區域嚇阻能力。（編輯：林興盟）1140218