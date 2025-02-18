加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
赴韓國旅遊注意搭機新規 禁用行動電源、須隨身攜帶
首頁 / 政治

吳釗燮晤前白宮副國安顧問博明 聚焦發展不對稱戰力

2025/2/18 18:20（2/18 18:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國安會秘書長吳釗燮（圖右）18日會見美國前白宮副國安顧問博明（圖左）一行，雙方就發展不對稱戰力、強化全社會防衛韌性，以及共同因應中國威權主義擴張等議題深入交流。（照片提供：國安會）中央社記者溫貴香傳真 114年2月18日
國安會秘書長吳釗燮（圖右）18日會見美國前白宮副國安顧問博明（圖左）一行，雙方就發展不對稱戰力、強化全社會防衛韌性，以及共同因應中國威權主義擴張等議題深入交流。（照片提供：國安會）中央社記者溫貴香傳真 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北18日電）國安會秘書長吳釗燮今天會見美國前白宮副國家安全顧問博明表示，台灣持續推動國防改革，聚焦發展不對稱戰力，總統賴清德日前更宣布將優先推動特別預算，以確保國防預算達到GDP3%以上的目標，展現堅定自我防衛決心。

國安會今天發布新聞稿表示，吳釗燮歡迎博明（Matthew Pottinger）。來訪，並感謝博明長期以來對台灣的支持，雙方就發展不對稱戰力、強化全社會防衛韌性，以及共同因應中國威權主義擴張等議題深入交流。

吳釗燮表示，台灣持續推動國防改革，聚焦發展不對稱戰力，總統賴清德日前更宣布將優先推動特別預算，以確保國防預算達到GDP3%以上的目標，展現堅定自我防衛決心。

此外，他並說，台灣也感謝美國透過「總統提用權」（PDA）及「外國軍事融資」（FMF）等機制協助台灣，這些資源對台灣加速國防改革、強化後備軍力，以及提升不對稱戰力發展均有實質助益。

吳釗燮指出，中國威權主義的擴張並非僅限於台灣，其近期在南海及東海的挑釁行徑，已對菲律賓、日本等國家構成嚴重威脅。中國機艦在區域海空的危險與不專業行為更屢遭各方譴責。

他表示，國軍已將應對中國「灰色地帶」襲擾視為日常任務，因此提升灰色地帶應對能力、加強區域情勢掌握，並強化與夥伴的軍事互通性，將可有效應對侵擾，同時也能與美國及其他友盟攜手維護自由開放的印太地區。

google news透過 Google News追蹤中央社

博明高度肯定台灣在建構自我防衛能力方面的努力，並讚賞賴總統日前宣示將國防支出提升至GDP3%以上的決心。他表示，台灣當前將「韌性建構」列為優先領域的策略極為明智，對台灣來說，確保物資、能源等關鍵資源的穩定供應至為重要。

隨行的美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）亦認同台灣與區域夥伴共同強化區域情勢掌握的重要性，並強調這將有助於建立有效的區域嚇阻能力。（編輯：林興盟）1140218

#日本
#美國海軍
#賴清德
#吳釗燮
#國安會
#博明
#博明
延伸閱讀
賴總統拚國防預算達GDP3% 博明肯定：增嚇阻力量蕭美琴接見博明 指破壞海底電纜是灰色地帶侵擾賴總統：將編特別預算 拚國防預算達GDP3%以上國防預算將增至GDP3% 學者促提採購神盾艦等主戰儎台
吳釗燮
川普宣布對等關稅 賴總統14日召開國安高層會議因應副總統接見愛沙尼亞國會訪團 盼未來有更多合作機會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：