中共43機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

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（中央社記者吳書緯台北19日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中33架次逾越台灣海峽中線進入北部、東部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共43機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部並預告，中共將於22日在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向為西太平洋，且經過台灣防空識別區（ADIZ）。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時15分至今天凌晨6時，在台灣海峽空域偵獲中共18架次主戰機，其中15架次逾越海峽中線；另於昨天上午7時50分至昨天晚間10時30分，在台灣北部空域偵獲中共4架次主戰機。

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國軍另於昨天上午10時30分至今天凌晨4時15分，在台灣西南空域偵獲中共13架次主戰機，並於昨天下午4時30分至昨天下午5時20分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊凱翔）1140219