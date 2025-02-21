台廠掛美牌洗白拿標案？空軍：履約資格有疑慮未簽約

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（中央社記者吳書緯台北21日電）媒體報導，空軍在美國採購E-2K預警機組件，疑似遭到國防部黑名單廠商掛「美牌」洗白得標。空軍司令部今天表示，經查得標廠商為在美註冊公司，但投標信封地址與寄件人是遭政府採購網列停權的廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。

網路媒體「上報」報導，政府電子採購網6日刊登中華民國駐美軍事代表團的新台幣1200萬餘元決標公告，查詢得標廠商為台北市的竣達企業有限公司，而查詢公告廠商地址是在美國加州洛杉磯的一處民宅，疑似掛「美牌」洗白，質疑違反駐美軍事代表團在美招標採購是要美國本土廠商規定，且竣達企業有限公司因空軍志航基地採購案，被認定違約並被停權至今年5月27日。

針對媒體報導「空軍在美採購E-2K預警機組件，國防部黑名單廠商竟得標」，空軍司令部今天透過新聞稿表示，全案是空軍委駐美軍事代表團採購美製T-34C、C-130H及戰管雷達無線電零附件，因國內無產製能量，故採外購方式獲得。

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空軍表示，經查得標廠商為在美註冊公司，惟投標信封地址與寄件人「台灣竣達企業有限公司」，是遭政府採購網列停權的廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。

空軍司令部進一步表示，空軍各項採購作業均遵法令規範及撙節預算原則辦理，將嚴格審查廠家資格與履約能力，以維國軍權益。（編輯：潘羿菁）1140221