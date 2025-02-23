300坪以上新建物須設太陽光電 擬排除宗教殯葬4類建築

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（中央社記者高華謙台北23日電）內政部預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；不過宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等4種類型建築除外。

立法院會2023年三讀通過修正再生能源發展條例部分條文，增訂符合一定條件的新建、增建或改建建築物，應在屋頂設置一定裝置容量太陽光電發電設備；後續由經濟部與內政部共同研商相關子法規範。

內政部近日預告「建築物設置太陽光電發電設備標準草案」共10條，經預告60天並評估各界提出意見後，會視情況檢討、回應再發布，並由行政院決定上路時間。

草案明定，新建物建築面積達1000平方公尺以上；或建築物增建、改建時，屋頂增加、變更或建築面積達1000平方公尺以上者，應設置太陽光電發電設備，且每20平方公尺應設置1瓩。舉例來說，若一棟新建物的建築面積達1000平方公尺，就要設50瓩容量光電；但經輸配電業認定應減免設置裝置容量者，從其規定。

草案規定，為符合法定要求裝置容量，太陽光電設備得設置在屋頂、雨遮及地面等處，不限於屋頂。

國土署官員向中央社記者表示，之前開會討論版本是以「屋頂面積」為主，但草案採認「建築面積」，是指建築物實際占用地面的最大水平投影面積，簡單來說就是「一樓占地面積」，通常會比「屋頂面積」更大。

另外，草案也規定4種建物不納入規範。首先是宗教、殯葬類建物有文化及建築構造特殊性，強制設置太陽光電恐衝擊信仰文化與建築景觀；第2，危險物品類建築負責製造、 分裝、販賣、儲存公共危險物品，強制設置太陽光電恐有公安疑慮。

第3，若個案因構造系統、使用用途特殊或其他不可歸責的因素導致無法設置太陽光電板，經目的事業主管機關認定設置太陽光電設備確實有困難、且出示證明文件，得免依本標準設置太陽光電設備。

第4，建築物若因外部建物或地形條件導致受光條件不足，將使太陽光電無法發揮效益，因此參考113年度再生能源電能躉購費率基準費率及地區加成費率，若每瓩全年發電量未達標準，並經指定評定專業機構出具發電量模擬評定報告書，得免依規定設置太陽能板。

針對每瓩全年發電量標準，草案明定，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為543度；台東縣579度；其餘直轄市與縣市為625度。

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國土署官員補充，主要考量愈往北部陽光愈少、以及裝設太陽能板效益等，才會設定受光條件。舉例來說，若台北市士林區一棟建築面積超過1000坪的新建物，經指定的專業機構評定每瓩全年發電量標準少於543度，這棟新建物就不用裝設太陽能板。

至於是否會有罰則，國土署官員表示，若不裝設太陽能板，就拿不到建照與使用執照。（編輯：蘇志宗）1140223