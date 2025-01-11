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光電與民宅距離新規納2公頃以下案場 預計首季上路

2025/1/11 09:52
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（中央社記者曾智怡台北11日電）解套光電案場與民宅距離爭議，經濟部能源署將修正景觀原則，從原先僅規範2MW以上需遵守退縮規定，調整為無論面積大小，都應與民宅保持一定距離，並以2公頃作為分界，訂出不同間距，預計今年第1季上路。

修法後，若案場面積達2公頃，四邊皆須退縮20公尺以上，或退縮15公尺並設有高度1.5公尺綠籬；若為2公頃以下案場，須退縮至少5公尺；升壓站則要退縮20公尺，以減少噪音影響。

過去地面型光電大多設置於非都市土地，且距離社區有一定距離，因此「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」僅規範2MW以上（一般占地面積約2公頃）的光電案場須遵守與民宅退縮距離。

然而，隨著聚落內建築用地設置地面型光電案件增加，相關爭議頻傳，如近期便有光電場預定地蓋在民眾住家後方，引發當地居民抗爭，拖累光電申設進度。

能源署透露，近期邀請地方政府與產業界召開3次利害關係人會議，達成共識，規範光電設施不管面積大小，都應與周邊民宅保持一定距離，並以2公頃為分界管制。

官員解釋，地面型光電原以容量為規範，但地方政府反映，實務上可能會有申請容量小，土地使用面積卻很大的狀況，例如曾出現明明小於2MW，但土地大於5公頃案例，因此建議應以土地面積為規範較為妥適。

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根據修法草案，修法前後差異主要在於將小案場納入，並修改退縮標的為甲、乙與丙種建築用地及住商使用，預計農曆年前進行草案預告，未來尚未取得施工許可案件，都必須按照新規辦理。

為加速光電建置，經濟部最近陸續著手修正「電業登記規則」、「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，也將與農業部合作，針對農地變更、農業容許（漁電共生、農電共生）審查祭出「快篩」機制，盼有效紓光電開發面臨的各種爭議。（編輯：翟思嘉）1140111

#經濟部
#農業部
#經濟部能源署
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