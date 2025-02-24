加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 政治

國防創新小組首次公開徵集 聚焦AI擴增實境物聯網

2025/2/24 11:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）國防創新小組首次公開徵集，今天起針對「智慧化倉儲管理系統」、「衛星影像AI自動辨識」、「擴增實境智慧作戰系統」等3案，徵集民間企業提供企劃書，以有效提升軍事作戰與戰備整備效能。

國防部上午發布新聞稿指出，國防創新小組今天透過政府電子採購網，針對「智慧化倉儲管理系統」、「衛星影像AI自動辨識」、「擴增實境智慧作戰系統」等3案，公開徵集民間企業提供企劃書，以加速國防的創新與應用。

國防部指出，考量現代戰場環境變化快速，民間商業科技蓬勃發展，國防部特成立國防創新小組，期將民間成熟與創新能量，引進國防軍事領域，透過民間的無限潛力、創新思維及專業經驗，協助開發出國軍所需的技術與產品，擴大運用民間科技方案，因應新興國防挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部說明，此次為國防創新小組首次公開徵集，為商情評估與多元籌獲方式之一，徵集標的涉及人工智慧（AI）、物聯網、自動化設備、數據分析及擴增實境等技術，期藉快速開發及導入應用，有效提升軍事作戰與戰備整備效能。

針對此次徵集的3案，國防部表示，歡迎有興趣參與廠商，前往政府電子採購網，查詢相關資訊及申請程序。國防創新小組後續將舉辦說明會，並對企劃書進行二階段甄選。（編輯：楊蘭軒）1140224

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
AI僅花1分鐘生成熱門文章 中國文科生焦慮憂工作被搶
47
更多編輯台推薦新聞：