駁台積電恐成美積電說法 吳思瑤：台美產業互惠互利

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（中央社記者王揚宇台北4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元，外界質疑台積電將變「美積電」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這是台美產業與經貿發展互惠互利，台積電布局國際，也沒有因為前進日本成為「日積電」。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。

吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體訪問表示，台灣產業布局全球，一直是這幾年來國家的政策，台積電宣布擴大在美國的投資，這是強大台灣在半導體產業供應鏈的重要角色。

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吳思瑤說，現在有人說台積電是否會因此成為「美積電」，但各界可以觀察，台積電作為台灣產業龍頭，這幾年來積極布局國際，也沒有因為前進日本成為「日積電」、沒有因為投資德國成為「德積電」，擴大對於美國的投資，對台美的產業與經貿發展，包括研發、產值等，都是互惠互利。

吳思瑤指出，政府一直是台積電的重要股東，後續會在投審機制、全球布局與政策規劃下，一起跟著台積電布局全球、放眼國際，讓台灣成為世界民主同盟國家的半導體供應鏈的重中之重。（編輯：黃瑞弘）11400304