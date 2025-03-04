為下一代而戰 綠委4面向推11大優先法案

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（中央社記者林敬殷台北4日電）由民進黨立委所組成「為下一代而戰」連線今天舉行記者會，公布立法院本會期含括挺青年、撐兒少、接住多元弱勢、守護台灣未來的11大優先法案。他們表示，民進黨在立院雖然不是多數，但將集結跨委員會、跨專業領域的團結力量，為下一代打出更好的未來。

為下一代而戰連線的11大優先法案，分別為「挺青年」的青年基本法、偏鄉教育條例，「撐兒少」的兒少權法、教育人員任用條例，「接住多元弱勢」的原保地條例、障權法、社救法，及「守護台灣未來」的AI基本法、資通安全管理法、立委赴中納管法案。

今天出席記者會的立委，包括范雲、伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳秀寶、陳培瑜、黃捷、羅美玲。

連線召集人范雲表示，為下一代而戰連線於去年第11屆立法院開議時組成，宗旨為下一代拼搏出更美好的未來。在去年提出10個優先法案中，學生輔導法及新住民權益保障法已完成三讀。其他法案包括兒童及少年福利與權益保障法、身心障礙者權益保障法、社會救助法，經過連線成員爭取，行政院承諾提出對案。本會期加上守護台灣未來的AI基本法、資通安全管理法、立委赴中納管等法案。

力推青年基本法的連線成員，同時也是民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，最近社會都在討論壯世代，事實上，上壯世代是台灣所得相對最高、社會資源最豐沛的世代，為弭平世代差距，與其壯世代，台灣更需要挺青年。

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黃捷提到，台灣是遭受境外網路攻擊的重災區，2024年平均每周遭受3993次攻擊，是亞太地區遭網路攻擊國家的第一名，95%皆來自中國。根據國安局1月發布中國網駭分析報告指出，2024年對台灣的網路攻擊事件大幅增加，電信業者首當其衝，攻擊規模達前一年的6.5倍，交通及國防供應鏈也受嚴重影響。為因應日益嚴重的資安挑戰，遂提出安通安全管理法修法，確保台灣的數位安全與韌性，以應對來自中國的資安威脅。

沈伯洋強調，他在第一會期提出立委赴中納管的兩岸人民關係條例，已經被擋了38次，應該也是清單上最「難」通過的法案，但他還是會再接再厲。現行法律納管的對象，包含縣市首長及政務人員，是既存的制度，僅立委未納管，是當初立法漏掉，成為國安最大的破口。此外，港澳條例在未廢止前仍應訂定納管規範，避免淘寶循漏洞規避管制。（編輯：張若瑤）1140304