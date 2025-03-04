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總統府關閉景觀照明 藍：不思減碳卻怪預算被刪

2025/3/4 17:08
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（中央社記者王承中台北4日電）總統府因應預算刪減及凍結實施節能新措施，夜間景觀照明於晚上12時後完全關閉。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，總統府今年水電預算較去年大增新台幣649萬元。總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算。

總統府3日表示，因應立法院審議114年度預算刪減及凍結結果，實施「節能新措施」；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則在臉書發文指出，藍白聯手惡砍預算，總統府被迫熄燈，等同是黑暗驅除光明。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿，黨團書記長王鴻薇指出，今年總統府水電預算原編列2914萬元，比去年增加649萬元，大幅增加29%，請問一般家庭每個月有多花這麼多水電費嗎，立法院刪除10%不合理嗎。

王鴻薇表示，台北市自1999年起早已進行「都市夜間照明景觀計畫」，其中明確提到其夜間光照理應依照行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，到夜間景觀照明於夜間11時後視需求關閉，才符合節能減碳政策及兼顧文化景觀之效。

王鴻薇指出，總統賴清德曾在去年總統府「氣候變遷對策會議」第二次會議上強調「最好的能源是節能。」 結果總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算。馬政府時期，總統府都帶頭節能減碳，就賴政府不節能減碳，坐擁3兆元總預算，卻付不出水電費。

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國民黨團指出，2016年政黨輪替時電價平均每度為2.5488元，9年過去，現在平均每度電大漲至3.1154元，電價大漲22%，造成物價飛漲、通膨嚴重，多少店家因為付不出水電費永遠關門熄燈，民進黨政府有在想小老百姓因為電價大漲如何艱苦過日嗎。

國民黨團表示，吳思瑤心繫總統府晚上12時要關燈，沒有美感。但國民黨團心繫的是，人民付不出電費，政府拿數千億撥補台電，結果全台還是跳電連連。也許吳思瑤心中只想著賴總統會因為晚上不能點燈會不高興。但國民黨團想的是，利用預算審查，提醒政府3兆公帑要省著點花，錯誤的能源政策快點回頭。（編輯：林興盟）1140304

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