台積電擴大對美投資 谷立言：強化雙方經濟繁榮安全

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）台積電公司計劃再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資。美國在台協會處長谷立言今天表示，此舉顯示將美台深厚連結，強化雙方的經濟繁榮與安全，也有助於台積電服務在美國最大的客戶。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家今天在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）下午透過AIT官方臉書表示，今天白宮聲明展現出美國和台灣，這兩個世界科技與經濟強權的深厚連結。台灣和美國的經濟體互補互利，雙方都因彼此的投資大大受益，尤其是半導體產業。

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谷立言強調，美國史上規模最大的在美投資計畫，來自一家台灣半導體公司；而台灣最大的外人投資者也是一家美國半導體巨擘。

谷立言也說，川普和魏哲家共同宣布台積電要擴大在美國的投資，不僅強化了台灣和美國雙方的經濟繁榮與安全，也有助於台積電服務他們在美國最大的一些客戶。（編輯：林興盟）1140304