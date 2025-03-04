谷立言：美國對台支持仍堅若磐石 攜手合作提升韌性

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變」研習營今天登場，美國在台協會處長谷立言表示，美國對台支持仍舊堅若磐石，將攜手合作強化台灣的韌性，足以挺過自然災害、全球疫情以及地緣政治風險的壓力。

外交部與美國、日本、澳洲及加拿大駐台機構共同舉辦，並與內政部消防署合作，於4日至6日在台灣舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變」國際研習營，來自30個國家、61位外賓，與國內相關人員共264人參與。

根據美國在台協會（AIT）官網，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）於開幕致詞表示，美國總統川普（Donald Trump）政府已清楚表明，美國對台灣的支持仍舊堅若磐石、歷久不衰，且正致力維持印太地區的自由、開放，此一承諾為美國的盟友與夥伴共同持守。

谷立言也說，在支持台灣的這條路上，強化台灣的全社會韌性一直都是AIT和台灣領袖的優先要務。賴總統在執政初期即成立「全社會防衛韌性委員會」，藉以加強台灣公、私部門以及民間社會之間的協調合作，好提升台灣的韌性。

谷立言指出，台灣此刻面臨的挑戰，不單只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰，而台灣有廣泛的知識和技術能與全球夥伴分享。說實在，台灣的災害應變能力真的極為優異，甚至在土耳其、日本等國發生天災時派遣專業團隊前往支援，且台灣對新冠疫情的應對也領先全球。

谷立言強調，台灣至關重要的專業，以及樂意支援他國的意願，都凸顯出協力合作確保台灣能有效應對威脅與危機有多麼重要。必須維護和平與穩定，而建立社會韌性有助於達成此目標。

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谷立言也說，美國與台灣攜手合作，透過各式各樣的方式強化台灣的韌性，包括在能源、通訊、衛生、網路產業展開合作，以建立一個極具韌性的社會，足以挺過種種威脅所造成的壓力，從自然災害到全球疫情到地緣政治風險。

外交部透過新聞稿表示，這次研習營就全社會韌性共識建立及指揮架構、民力訓練暨運用、策略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網路安全等面向探討，並邀請跨國企業主管分享韌性整備與緊急方案經驗。（編輯：林興盟）1140304