美媒稱林佳龍召見谷立言抱怨 外交部斥不實要求更正

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（中央社記者楊堯茹台北13日電）華盛頓時報指出，外交部長林佳龍月初召見美國在台協會處長谷立言，就涉台議題提出對川普的「抱怨」。外交部今天嚴正澄清此為不實捏造報導，也請駐外館要求更正，並重申台美經常交換意見，但絕無抱怨情事。

華盛頓時報（The Washington Times）12日報導，外交部長林佳龍2日召見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），就美國總統川普（Donald Trump）稱欲與中國國家主席習近平發展良好關係、尚未表態協防台灣以及「川澤會」交鋒等情事提出「抱怨」（complain），報導指出，國防部長顧立雄及台積電公司代表也在場。

外交部下午發布新聞稿嚴正澄清，外交部與AIT一向維持密切良好互動，並就深化台美合作緊密協調，林佳龍與谷立言經常就推進台美關係交換意見，但絕無報導所稱偕其他部會及業者向谷立言抱怨之情事，相關報導內容消息來源明顯是不實捏造。

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外交部指出，林佳龍對谷立言近日接受媒體專訪，明確傳達川普政府對台灣的堅定支持與承諾，以及台美雙方協助彼此更加強大、繁榮的正面訊息表達高度歡迎與肯定。

外交部強調，對於媒體刊登未經證實的錯假資訊，外交部除嚴正澄清，也請駐外館立即要求更正。（編輯：林淑媛）1140313