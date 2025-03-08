駐以色列代表籲共建非紅供應鏈 強化經貿科技合作

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（中央社記者賴素芬特拉維夫7日專電）駐以色列代表李雅萍接受專訪，強調台以同為科技強國、經濟互補、理念相近，具備攜手打造非紅半導體與關鍵科技供應鏈實力，同時重申台灣捍衛台海和平、強化國防與經濟安全決心，呼籲民主國家團結應對威權挑戰。

李雅萍7日接受以色列第2大希伯來文網路新聞頻道瓦拉新聞（Walla）專訪，說明台灣與以色列同為科技強國，經濟優勢互補，且彼此是可靠的理念相近夥伴，具備攜手打造全球非紅半導體及關鍵科技供應鏈的實力。

以色列瓦拉新聞網國際新聞編輯舒斯特（Yoav Shuster）在專訪中分享觀點指出，中國長期脅迫台灣，但台灣並沒有因此而陷於消沉、被動，反而非常積極主動與以色列及國際社會深化連結、拓展合作，經貿面的合作尤是如此。

李雅萍表示，以色列與台灣在科技領域是國際產業不可取代的好夥伴，兩國同為全球科技產業重要的參與者，台灣擁有高科技人才生態系、高效生產、製造的環境，是值得以色列新創企業信賴的合作夥伴，可以協助以國企業布局亞洲。

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她指出，台灣堅決捍衛台海和平現狀，絕不會挑起衝突，但同時也不會屈服於壓力，同時籲民主盟友緊密合作，遏止威權國家進逼。

李雅萍也帶著觀光吉祥物台灣黑熊參加錄影，介紹台灣人民的友善、熱情及堅韌特性，誠摯邀請以色列海內外民眾走訪台灣，親身體驗豐富多元文化與壯麗景觀，品嘗台灣美食。（編輯：唐佩君）1140308