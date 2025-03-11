美擬提供能源 經長：對任何能源都抱持歡迎態度

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（中央社記者王承中台北11日電）美國在台協會處長谷立言表示，美國能為台灣提供液化天然氣、核能等能源。經濟部長郭智輝今天指出，政府對於任何一種能源，都抱持歡迎的態度，沒有說一定要用哪個能源，或不用哪個能源，是多元的能源政策。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受媒體專訪時表示，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源，並透露AIT已積極與在台企業及政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求。

立法院今天舉行全院委員會，處理114年度中央政府總預算案覆議案、財劃法修法覆議案。針對谷立言表示美國能為台灣提供能源，郭智輝在會前接受媒體聯訪時表示，政府對於任何一種能源，都抱持歡迎的態度，沒有說一定要用哪個能源，或不用哪個能源，是多元的能源政策。

對於台電內部擬定3套劇本，若總預算案覆議成功則不需漲電價，其他兩套均調漲民生電價。郭智輝指出，電價是否調漲，是由電價委員會審查、討論，最後才會做決定。

媒體詢問，外傳台積電擴大赴美投資是因為台灣水電不夠。郭智輝表示，台灣的水電一定是夠的，企業到海外投資主要還是看上當地國的市場，台灣的優勢有很多，除了水電、土地可能稍微緊張一點，但是都有提前布局，水電一定沒有問題。

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郭智輝指出，所有的對外投資一定要經過投審會，至於大家關切的台積電個案，確實到目前爲止，並沒有進入到行政程序。

另外，針對失言風波，郭智輝再次鞠躬致歉，他表示，昨天已經鄭重向大家道歉，造成行政團隊的困擾，他再次向大家道歉。（編輯：張均懋）1140311