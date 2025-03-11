日本中華聯合總會80週年 賴總統盼台日情誼不斷升級

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本中華聯合總會昨晚在東京舉辦慶祝成立80週年活動，總統賴清德透過影片致詞表示，旅居日本的台灣鄉親5月起可在戶籍當中的「國籍、地區」欄登記為台灣，這些都是台日友好最好的證明。他盼鄉親一起讓台日情誼不斷升級。

日本中華聯合總會在會長羅鴻健的主持之下，10日晚間在東京雅敘園舉辦80週年紀念活動。僑務委員會委員長徐佳青、駐日代表李逸洋，以及大阪、橫濱、福岡、札幌、那霸辦事處處長、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本國會議員、僑領及僑胞等逾200出席祝賀。

賴總統透過影片致詞表示，日本首相石破茂與美國總統川普2月舉行峰會，日本政府會後聯合聲明中重申強調台海和平穩定，也強調反對任何以武力及威嚇片面改變現狀的行為，並且支持台灣的國際參與。

賴總統進一步表示，「我們將繼續努力，讓台灣和日本在政治、經濟、社會以及區域安全等各方面有更密切的合作，也請各位鄉親繼續給政府最大的支持與幫助，一起讓台日情誼不斷升級。」

他還說：「相信只要大家團結一心，台灣隊TEAM TAIWAN一定能把挑戰變成機會；只要堅持民主價值，TEAM TAIWAN一定能得到國際社會更大的支持。」賴總統最後還感謝鄉親及支持台灣的好友在日本為台日關係做出貢獻。

羅鴻健致詞時表示，日本中華聯合總會是在戰後滿目瘡痍的情況中成立的，為團結協助華僑，並配合政府政策，但後來發生許多令人難過的事，如中華民國退出聯合國、與日本斷交，以及阪神大地震、311東日本大地震等，但大家能同心協力度過難關。

他說：「相信今天在座的各位都是中華民國派的人」、「重要的是讓日本更了解中華民國，未來也將促進雙方各層面的交流，並忠心支持中華民國政府。」

特地從台灣前來祝賀的僑委委員長徐佳青表示，「日本中華聯合總會80周年不僅是僑界的重要里程碑，更是團結與傳承的象徵。回顧歷史，戰後時期，各地華僑在資源匱乏的環境下互相扶持，促進經濟發展與文化教育，才有今日的繁榮景象」。

徐佳青感謝日本中華聯合總會長年推動各項僑務工作，積極支持東京、大阪、橫濱等地的中華學校，為無數子弟提供優質教育，讓華僑文化得以延續。

駐日代表李逸洋致詞時表示，日本中華聯合總會80年來致力於團結旅日華僑，傳承中華文化，並積極促進台日交流。如今，台日兩國在經濟、半導體、貿易、觀光、文化、教育、體育、民間團體、國會議員及地方層級等多個領域的交流，來到史上最高境界。

他說：「這是華僑們在各領域努力耕耘、取得卓越成就，並獲得日本主流社會高度肯定的成果。」

他還分享看法指出，「日前，美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。美國掌握半導體是因為美國要持續身為世界強國，這是非常重要的」。

李逸洋表示，「有部分人憂心晶圓代工龍頭台積電是否成為『美積電』，台灣的『護國神山』、『矽盾』是否將失去。但我認為，台積電對美國擴大投資，為了確保工廠長期的穩定經營，美國不容中國侵略台灣。台積電最大的研發中心與最先進的製程仍留在台灣，有分析指，在2035年之前，台積電在台灣產能仍占80%」。

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李逸洋強調：「因此，川普有必要更加保護台灣，守護台灣就是守護美國的利益。台灣與美國一體，是共生共榮的重要夥伴。」

在貴賓致詞後，眾議員福田薰、參議員福山哲郎上台致意祝賀，餐會則由僑領莊海樹帶領乾杯。大會安排舞龍舞獅等表演，現場氣氛熱絡。（編輯：高照芬）1140311