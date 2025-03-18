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首頁 / 政治

藍營指鄭麗君為監院預算編故事 政院譴責內容不實

2025/3/18 20:53
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（中央社記者賴于榛台北18日電）國民黨今天記者會指行政院副院長鄭麗君，「刻意編故事，說因為（監察院）油錢被刪，陳菊要去找鄭只能用走路的」。行政院則說，鄭麗君從未說過此話，且監察院長陳菊也還在高雄休養，國民黨內容完全不實且欠缺常識，強力譴責。

國民黨議員柳采葳今天在國民黨記者會時，指鄭麗君「刻意編故事，說因為（監察院）油錢被刪，陳菊要去找鄭只能用走路的」。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，鄭麗君從未講過這句話，國民黨指稱內容完全不實，且輩分與職位較高的監察院長何以會到行政院找副院長，根本欠缺常識。

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李慧芝進一步指出，鄭麗君在說明立法院三讀114年度中央政府總預算議題時，的確提到監察院業務費被刪除的業務費比例達96%，但至始至終都從未提過監察院陳菊、更沒有提到「陳菊要去找鄭只能用走路的」。

李慧芝也強調，陳菊尚在高雄休養中，關於在野黨人士刻意污衊及消費監察院陳菊與鄭麗君一事，政院予以強力譴責。（編輯：楊凱翔）1140318

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