民進黨網路社群培訓 沈伯洋：破解認知作戰因應方式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北20日電）民進黨副秘書長何博文今天出席網路社群培訓活動表示，期盼透過網路爭取更多人的認同、透過網路傳達正確的訊息。立委沈伯洋說，透過實際攻防分享，提供認知作戰破解因應方式，更傳授如何活用社群網路的能量。

民進黨下午發布新聞稿表示，今天在台北舉辦網路社群經營管理暨培訓「自媒體加分術」，會中除了有民進黨副秘書長何博文出席始業式勉勵學員，更邀請到新媒體中心主任阮俊達、立委沈伯洋及業界短影音講師等，第一手傳授學員網路社群經營技巧。

何博文表示，民進黨一向非常重視跨世代溝通，透過經營社群強化與民眾的溝通對話管道；同時，網路社群傳播已經來到了新的時代，民進黨要有全新的思維、與時俱進，期盼透過網路爭取更多人的認同、透過網路傳達正確的訊息，希望能夠達到迅速、資訊正確，有效的傳達政策訊息。

阮俊達說，網路社群經營重點的3大核心演算法、使用者心理、虛實整合，也透過實際案例分享，分享學員網路社群經營的不同思考面向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈伯洋提及，近幾年民進黨受到認知作戰的影響，遭遇大量假訊息的攻擊，民眾不一定有辦法判斷，透過實際攻防分享，提供認知作戰破解因應方式，更傳授如何活用社群網路的能量，第一時間把最正確的訊息以最有效的方式傳達給民眾的技巧。

民進黨表示，2025網路社群管理培訓課程內容豐富、師資專業，除了演算法概念、認知作戰因應課程，更請來知名KOL石明謹球評、業界短影音講師團隊傳授學員網路社群經營上的進階實務技巧。（編輯：翟思嘉）1140320