考試院通過施政綱領 精進考績陞遷與俸給制度

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（中央社記者高華謙台北20日電）考試院會今天通過第14屆施政綱領，作為本屆4年任期的施政準據，內容包括持續推動數位轉型；提升考試測驗效能，落實考用合一；建構友善職場；以及精進考績、陞遷及俸給制度等。

考試院透過新聞稿表示，考試院自第7屆起，歷屆都訂定施政綱領作為施政藍圖；為凝聚本屆考試院團隊政策共識，考試院長周弘憲去年12月20日上任後首次院會中就指示，由考試院及所屬部會共同規劃施政綱領草案，經考試委員與部會首長多次研商討論及全院審查會審查，今天院會正式通過。

考試院秘書長劉建忻指出，施政綱領包括前言與總綱，以及考選、銓敘及保訓3部會各列6項施政重點。主要內容包括推動院際合作，精進國家考試與人事法制；持續推動數位轉型，優化數位服務及決策品質；提升考試測驗效能，落實考用合一；完備文官體制，強化中央及地方政府治理；建構友善職場，保障文官權益；加強文官訓練，提升其核心職能與視野，並強化公共服務價值。

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在銓敘部方面，包括修訂公務人員任用相關法規，契合機關業務變化需求及人力資源管理趨勢，合理調整配置官等職等；精進考績、陞遷及俸給制度；完善激勵公務人員多元機制；精進銓審業務，朝智慧化銓敘審定，提供數位化人事服務；推動公務人員協會事務，強化對話及參與機制；強化公務人員退撫基金及儲金運用收益，打造長期穩健與永續經營退休年金機制。

劉建忻說，依施政綱領精神，考試院以遴選並培育現代政府及社會所需人才為己任，將本於憲政權責與國家發展方向整體考量，持續精進檢討各項考銓保訓政策，使文官制度能夠與時俱進，進而強化政府運作及為民服務效能，並吸引更多優質人力參與公共事務。（編輯：林興盟）1140320