國民黨南市2幹部遭押 謝龍介：將支援二階罷免

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南地院今天裁定收押涉台南市立委罷免案不法的國民黨台南市黨部2名幹部，市黨部主委謝龍介表示，將全力投入支援各地二階段罷免民進黨立委行動。民進黨批評謝龍介模糊焦點。

國民黨籍立委、台南市黨部主委謝龍介今晚發表聲明指出，台南地院昭告天下，前台鹽綠能董事長陳啓昱掏空台鹽可以交保，國民黨連署出錯必須羈押。

謝龍介說：「林俊憲5件偽造，王定宇3位，就要搜索，就要羈押，此時此刻，罷免本黨游灝，造假14件，罷免高虹安，13件，罷免馬文君，11件，罷免丁學忠，10件。懇請各地地檢署勿枉勿縱，以同等比例偵辦。」

謝龍介同時敬告總統賴清德，「追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲」。他即日起將全力投入支援各地二階段罷免民進黨立委行動。

對此，民進黨籍立委、台南市黨部主委郭國文表示，謝龍介只是模糊焦點，未面對問題；民進黨大罷免是針對立法院違法亂憲，但違法罷免應由司法處理，這是司法事件，謝龍介卻操縱成政治事件。

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郭國文說，謝龍介的政治處理，只會凸顯國民黨惡罷的惡質；謝龍介是立委，受到一定程度的保護，但不應利用立委身分進行政治操作。

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，昨天搜索國民黨台南市黨部及被告莊男住所等處，扣得黨員名冊及被告使用行動電話等物，且傳訊莊男等5名被告到案，今天凌晨聲押莊男、劉男2名市黨部幹部，台南地院下午裁定羈押禁見。1140321