劉世芳：租金無法全透明 政府所管已100%實價登錄

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（中央社記者高華謙台北24日電）內政部長劉世芳今天針對租賃市場實價登錄表示，盡量朝租金透明化發展，但100%透明化做不到，若全面實價登錄，恐造成不易掌握租屋市場實況等影響；目前政府管的租金補貼、社宅等都已100%實價登錄，約占潛在租屋市場規模6成。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、行政院消費者保護處與財政部針對「租賃住宅市場透明化之現況及展望」進行專題報告，並備質詢。

內政部在報告中指出，截至民國113年底，透過租賃仲介、包租業轉租案件租賃實價登錄、房東委託包租代管、社會住宅包租代管推動及房客申請租金補貼案件等管道，內政部已取得民國113年底有效租約約72.7萬筆，約占潛在租屋市場規模的6成。

內政部說，若全面實價登錄，可能造成不易掌握租屋市場實況、實際租金查核困難、資訊失真風險與市場衝擊等4大影響。因此應穩健、逐步推動租屋市場透明相關配套措施，未來將配合租金補貼租約資料蒐集，每年定期更新公布2次租金統計資料。

民進黨立委張宏陸質詢時表示，目前公部門所管的房屋是否已100%透明化。內政部統計處長饒志堅答詢時指出，目前已蒐集如租金補貼、社會住宅等相關公部門的租賃案件契約，都已透明公布。

劉世芳說，公部門能掌握到的資訊已100%實價登錄，但公權力不容易掌握到民法規範的私人部分。

國民黨立委丁學忠質詢時表示，許多委員要求內政部應強化租金揭露，但目前似乎連房東房客數量都不明確。劉世芳表示，目前公部門公布的租金市場是作定錨效果，因房子有新舊、地段等問題，比較複雜，「但我們盡量朝透明化發展，但是100%透明化，按照台灣是一個尊重法制跟尊重私人個資的話，是做不到的」。

國民黨立委許宇甄指出，可否做到租賃住宅實價登錄，以及不實的實價登錄是否違法。劉世芳說，目前法律上沒有強制的「棍子條款」，而且也要考量若全面實價登錄，對於雙北等都會地區是否會造成租金上漲、租不到等負面效果，因此希望朝透明化的方向穩健處理。

內政部地政司代理司長林家正表示，依仲介條例與租賃條例等規定，仲介等人如果不實申報有罰則，但針對一般民眾則沒有罰則。

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另外，民進黨立委黃捷與張宏陸指出，因預算遭刪減凍結，租金補貼是否到11月就會用罄。劉世芳說，目前已有75.8萬戶申請租金補貼，已核定64.2萬戶、駁回2.3萬戶，未來方案究竟是要降低核定件數、或降低已核定的個別租金，仍在研議中，但不希望這樣發展。

此外，許宇甄表示，對於民進黨立法院黨團總召柯建銘先前指人稱盧媽媽的台中市長盧秀燕不該選總統，該回歸家庭主婦的看法；劉世芳說，她不清楚柯建銘說什麼，不過任何人都不要用性別不平等方式指涉任何人，這對目前推動性別平等教育不是很公平，「我沒有針對個人，因為個人的前言後語是指什麼我並不清楚」。（編輯：蘇志宗）1140324