加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 政治
社會住宅
新聞專題
社會住宅1/300
首頁 / 政治

社宅租金分級制度 內政部：依所得訂定合理收費

2025/3/27 15:36（3/27 15:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新店民安青年社會住宅。（中央社檔案照片）
新店民安青年社會住宅。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北27日電）內政部政務次長董建宏今天表示，有關社宅租金分級制度，目前規劃社宅租金分級制度收費原則草案是參採民團所建議內容，依不同所得經濟能力訂定合理收費，社宅的重點就是讓大家以合理的租金來居住。

立法院內政委員會今天舉行「住宅法修法系列公聽會：社會住宅之現況及展望」公聽會，邀請內政部政務次長董建宏，以及專家學者、民團代表就社宅經濟或社會弱勢比例與標準、租金分級制度、需求評估、學生納入社宅體系等議題，提出現況的問題與可能的解決方案。

會議主席、國民黨召委牛煦庭在發言時表示，住宅法修法是國民黨團本會期的優先法案，但因提案版本眾多，不論是弱勢比例，還是資格放寬都有各自的想法，有必要先做前期整合。而住宅政策變動茲事體大，特別舉辦公聽會廣徵民意，成為未來修法的重要參考依據。

牛煦庭指出，荷蘭近年採行新積分制的輪候經驗，透過等待積分、搜尋積分、新手積分及特殊情況積分，讓每位有需求的民眾都有公平的機會排到社會住宅。如果要成功複製國外的制度，政府首要建立統一的社宅登記平台、社宅需求的研究調查也應備足，以做日後推動新政策的基礎。

有關社宅租金分級制度，董建宏說明，社宅的重點就是讓大家以合理的租金來居住。內政部已跟各界討論完成相關的規範，近期會完整公布。

董建宏解釋，目前規劃社宅租金分級制度收費原則草案是參採民團所建議內容，依不同所得經濟能力訂定合理收費，除提供低收入及中低收入戶較低租金，並以中古屋所估算市場租金，不同地區以不同租金折數規範租金上限，並合符國際公認的租金負擔率30%以下的衡量指標。

董建宏提到，收費原則草案是依照收入為主要概念進行分級，如有無法協助到經濟較差的弱勢身分承租人，將另行研議其他方式予以協助。

有關照顧弱勢者的方面，董建宏談及，內政部也跟衛福部多次討論，希望以軟硬合作的方式，結合社福團體，共同支持弱勢族群在社宅的照護。

google news透過 Google News追蹤中央社

董建宏補充，對於行動不便團體所提到社宅房型應採通用設計，目前中央政府興建的社宅中，已納入相關規範，也會進一步推廣到整體社宅政策。社宅不只是提供居住空間，更要提供相對應的服務。

對於學生住宿能否納入社宅體系，董建宏強調，了解許多學生在居住上受到挑戰，內政部會跟教育部合作，希望透過以包租代管的方式，支持學生居住的權益，讓學生除學校宿舍外，也有穩定的居住環境。內政部也已經學生及青年代表納入住宅評議委員會中，未來會進一步邀請各民團討論住宅問題。（編輯：張若瑤）1140327

#內政部
#董建宏
#立法院
#住宅法
#社會住宅
#國民黨
#荷蘭
#衛福部
#社宅
#牛煦庭
#內政委員會
#包租代管
延伸閱讀
都更案供社宅擬增容積獎勵 授權地方政府加碼住宅存量估2030年逾千萬 國土署：續推都更危老重建劉世芳：租金無法全透明 政府所管已100%實價登錄8大行庫新青安2月受理全面低於千戶 上路以來首見財長：新青安助購屋自住 明年上半年可討論是否續辦
董建宏
內政部推淨零建築減碳計畫 3大主軸盼引導民間跟進中市污水接管用戶突破30萬戶 估116年達35萬戶
牛煦庭
國定假日怎麼放朝野暫無共識 31日再戰租金改列特別扣除額今年報稅適用 立委要求加強宣導
社會住宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
英國擬投入860億 興建1.8萬戶社宅及可負擔住宅
17
更多編輯台推薦新聞：