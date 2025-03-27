社宅租金分級制度 內政部：依所得訂定合理收費

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（中央社記者王承中台北27日電）內政部政務次長董建宏今天表示，有關社宅租金分級制度，目前規劃社宅租金分級制度收費原則草案是參採民團所建議內容，依不同所得經濟能力訂定合理收費，社宅的重點就是讓大家以合理的租金來居住。

立法院內政委員會今天舉行「住宅法修法系列公聽會：社會住宅之現況及展望」公聽會，邀請內政部政務次長董建宏，以及專家學者、民團代表就社宅經濟或社會弱勢比例與標準、租金分級制度、需求評估、學生納入社宅體系等議題，提出現況的問題與可能的解決方案。

會議主席、國民黨召委牛煦庭在發言時表示，住宅法修法是國民黨團本會期的優先法案，但因提案版本眾多，不論是弱勢比例，還是資格放寬都有各自的想法，有必要先做前期整合。而住宅政策變動茲事體大，特別舉辦公聽會廣徵民意，成為未來修法的重要參考依據。

牛煦庭指出，荷蘭近年採行新積分制的輪候經驗，透過等待積分、搜尋積分、新手積分及特殊情況積分，讓每位有需求的民眾都有公平的機會排到社會住宅。如果要成功複製國外的制度，政府首要建立統一的社宅登記平台、社宅需求的研究調查也應備足，以做日後推動新政策的基礎。

有關社宅租金分級制度，董建宏說明，社宅的重點就是讓大家以合理的租金來居住。內政部已跟各界討論完成相關的規範，近期會完整公布。

董建宏解釋，目前規劃社宅租金分級制度收費原則草案是參採民團所建議內容，依不同所得經濟能力訂定合理收費，除提供低收入及中低收入戶較低租金，並以中古屋所估算市場租金，不同地區以不同租金折數規範租金上限，並合符國際公認的租金負擔率30%以下的衡量指標。

董建宏提到，收費原則草案是依照收入為主要概念進行分級，如有無法協助到經濟較差的弱勢身分承租人，將另行研議其他方式予以協助。

有關照顧弱勢者的方面，董建宏談及，內政部也跟衛福部多次討論，希望以軟硬合作的方式，結合社福團體，共同支持弱勢族群在社宅的照護。

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董建宏補充，對於行動不便團體所提到社宅房型應採通用設計，目前中央政府興建的社宅中，已納入相關規範，也會進一步推廣到整體社宅政策。社宅不只是提供居住空間，更要提供相對應的服務。

對於學生住宿能否納入社宅體系，董建宏強調，了解許多學生在居住上受到挑戰，內政部會跟教育部合作，希望透過以包租代管的方式，支持學生居住的權益，讓學生除學校宿舍外，也有穩定的居住環境。內政部也已經學生及青年代表納入住宅評議委員會中，未來會進一步邀請各民團討論住宅問題。（編輯：張若瑤）1140327