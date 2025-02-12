都更案供社宅擬增容積獎勵 授權地方政府加碼

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（中央社記者高華謙台北12日電）政府力推社宅政策，為鼓勵都更案提供社宅，內政部預告修正都更建築容積獎勵辦法，規定都更案提供社宅，得按公式獲取容積獎勵，且地方政府得提高獎勵係數；此外，也規定3類條件的公辦都更案，應優先申請社宅容積獎勵。

內政部近日對外預告都市更新建築容積獎勵辦法部分條文修正草案，主要規範都更案提供社宅的獎勵項目及計算方式，經預告60天並評估各界提出意見後，會再公告實施。

內政部國土署在預告修正內容中指出，社宅具有公益性質，為鼓勵都更案提供社宅，因此明定都更計畫範圍內提供社會住宅，其建築物及土地產權無償登記為公有，並由住宅主管機關擔任管理機關者，除了不計入容積，還給予獎勵容積。

國土署表示，都更案提供社宅的獎勵容積計算方式是以「提供社宅的建築總樓地板面積」，扣除「依法不計入樓地板面積部分後的樓地板面積」，再乘以獎勵係數；且直轄市、縣市主管機關基於都市發展特性需要，得提高獎勵係數，以達政策引導效果。

此外，國土署說，社宅是重要政策，且公辦都更案具政策引導效應，應有更高公共利益要求，有必要優先提供社宅，因此也規定符合3類條件的公辦都更案，應優先申請一定比率社宅獎勵容積。

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國土署表示，首先是公有土地達一定規模，也就是都更計畫範圍內公有土地面積達1650平方公尺以上，且面積比率達都更計畫範圍50%以上者，應申請基準容積5%以上。

國土署說，再來是針對都更計畫範圍位於大眾運輸導向開發（TOD）實施增額容積適用地區，且申請增額容積者，應申請基準容積10%以上；最後是都更計畫範圍位於策略性更新地區，如大眾運輸場站、水岸、港灣周邊適合高度開發地點，應申請基準容積10%以上。各項應申請社宅獎勵容積比率以最高者計。（編輯：楊凱翔）1140212