住都中心：包租代管推動7年 助逾14萬戶家庭入住

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（中央社記者高華謙台北31日電）國家住都中心今天說，社會住宅包租代管政策一開始不被看好，不過自2018年起推動至今突破重重困難，已協助超過14萬戶家庭找到合適居住空間，更取得5萬7000多名房東支持，持續為民眾提供合適居住空間。

國家住宅及都市更新中心今天發布新聞稿指出，社會住宅包租代管計畫自2018年啟動，至今已邁入第4期，期間陸續協助超過14萬戶家庭找到居住空間，現在則有超過8萬4000多個家庭正住在包租代管的社宅裡。其中有40%家庭具經濟或社會弱勢身分，也同步透過租金優惠政策，減輕負擔、改善生活條件。

國家住都中心說，在包租代管政策施行初期遭遇了不少困難。當時普遍認為房東不會讓政府掌握出租行為，因此不會有意願響應政策；經政府納入各界意見，並考量房東最在意的租稅後，減免房屋稅、地價稅及所得稅，開始推動規劃完整且具誘因的包租代管方案。

國家住都中心表示，一開始因社會對包租代管不熟悉，許多租屋服務業者向房東說明政策優惠時，都曾被誤認是詐騙集團，經過租屋服務產業持續努力，及政府大力宣傳，從剛推出時2年僅達成5000餘個媒合，到現在1季就有7000多戶；不僅打破初期對包租代管政策質疑，這8年來更取得超過14多萬房客的支持，以及5萬7000多名房東信任。

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國家住都中心說，社會住宅包租代管計畫除了滿足房客居住需求、減輕房東管理壓力，更重要目的是推動租屋市場健全化，並達成創造租屋市場活化、促進供需平衡、提升就業機會、穩定租稅環境等經濟與社會效益。

國家住都中心表示，第4期計畫於2023年7月3日開辦，原定2年期目標是協助3萬5000戶租屋家庭媒合需求，已提前1年於去年8月底達成目標。為進一步滿足民眾居住需求，去年10月啟動增辦1萬7000戶計畫，將可讓更多需要租屋協助的家庭受惠。（編輯：蘇志宗）1140131