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住宅存量估2030年逾千萬 國土署：續推都更危老重建

2024/11/17 17:53
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（中央社記者陳俊華台北17日電）媒體報導，最快2030年全國住宅存量將突破1000萬宅，原因是都更牛步。國土署今天說，因應少子女化，評估未來房屋增加有限，為強化防災準備及提升韌性，會續推都更危老重建，適時檢討社宅推動機制。

自由時報今天報導，據內政部不動產資訊平台最新統計，今年首季全國住宅存量達936.57萬宅，對比去年同期，1年大增13.08萬宅，創近5年同期增加最多紀錄，預計最快2030年全國住宅存量將突破1000萬宅。專家提及，因都更牛步且屋齡老化，住宅存量持續增加是正常情形。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，因應少子女化，評估未來房屋增加有限，且在氣候變遷挑戰下，必須要從土地及建物管理層面，擬定整體規劃策略，以強化各項防災準備及提升國家韌性，因此會續推都更危老重建工作，並適時檢討社宅推動機制。

國土署說，現階段已持續擴大盤點，包括退場學校、低度利用及老舊機關廳舍等，所有適合興辦社宅等既有房舍，會依據所在區域展開需求及適宜性，與各部會合作進行多元社宅評估及更新規劃工作，讓民眾享有符合期待及優質的居住空間。

國土署表示，為加速都市更新整合，內政部推動「都市更新條例」第65條修法，已在11月13日公布施行，放寬實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地，也可適用原建築容積更新重建，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物，約27萬戶受惠。

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國土署說，這可讓921大地震建造且依現今法規標準恐有耐震不足疑慮的建物持有者，增加都更意願。另外，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請期限到民國116年5月31日將屆滿，正啟動政策檢討及研議後續方向，將持續推動國內都更及危險建物重建工作。

國土署指出，截至10月底止，全國直接興建社宅推動11萬1012戶，達成率92.51%，其中中央興辦6萬1900戶，地方興辦4萬9112戶，將跨部會及協同地方政府共同努力，制訂相關政策回應民眾居住問題及給予租屋家庭支持。（編輯：楊凱翔）1131117

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