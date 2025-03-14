台南首批社宅178戶啟動招租 3/17起受理申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲今天宣布啟動台南首批社會住宅-永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶招租計畫，3月17日至4月16日受理申請。

黃偉哲今天指出，台南首批社宅-永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」招租，象徵兌現市民居住權益承諾，也是台南市推動住宅政策重要里程碑。

黃偉哲表示，台南社宅是總統賴清德擔任台南市長時開始規劃，但社宅興建非一蹴可幾，必須經過諸多行政作業程序。這2處社宅招租節省公帑新台幣24億元，市府透過公辦都更等方式，利用獎勵容積率，鼓勵建商興建高品質社宅，一舉數得。

黃偉哲說，這兩處社宅位處蛋黃區，生活機能完備，周遭有學區、公園、醫院等，社宅大樓也設有健身房、交誼廳，停車空間齊備，他希望7月前就能入住。

目前台南社宅1萬1170戶，其中市府興辦10案2087戶，中央興辦19案9083戶。興建中15案7179戶，透過公辦都更招商及統包工程決標14案3991戶。台南首波將釋出178戶。北區「宜居小東」379戶預定今年第4季開放招租、明年第2季入住。

社宅房型包含1房型、2房型與3房型，且提供無障礙房型，以滿足不同需求。租金則依住戶家庭所得區分為4級，最低租金是每月新台幣3950元（宜居仁愛1房型A），最高是每月2萬2770元（宜居成功3房型）。租金每3年得檢討及重新評定。

透過 Google News 追蹤中央社

宜居社宅採線上申請，基本資格是年滿18歲國民，設籍於台南市或於台南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（民國114年是5萬4303元）。

申請者必須上傳財產所得清單與戶籍謄本等文件，申請時間是3月17日至4月16日下午5時，線上申請網址是https://betterhouse.tainan.gov.tw。（編輯：謝雅竹）1140314