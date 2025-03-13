新北永和大陳都更單元6發布實施 最快年底動工

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市更新處表示，規模最大的永和大陳地區公辦都市更新案再迎重大進展，單元6都更案今天發布實施，最快將於今年底開始動工，預計2029年完工。

都市更新處副處長李擇仁向中央社表示，新北市政府推動大陳都更案，號稱產權最複雜、規模最大的公辦都更案，全區共7單元都更案已陸續辦理中。

他表示，單元2已都更完工入住，單元1預計3月底與出資人簽約、單元4已與出資人完成簽約、單元3動工中、單元7已完成更都案審議。

他表示，單元5已啟動公開展覽作業，將於17日舉辦公辦公聽會，透過公開程序廣納各方意見，以促進後續審議作業順利推進。辦理公聽會中。

他表示，單元5已於2月26日啟動公開展覽作業，將於3月17日舉辦公辦公聽會，透過公開程序廣納各方意見，以促進後續審議作業順利推進；單元6已於今年12日核定，今天正式發布實施。

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更新處表示，單元6最快將於今年底開始動工，預計2029年完工。未來將興建3棟地上35至36層、地下6層的住宅大樓，總戶數達1282戶。

更新處表示，為提升生活品質及公益性，單元6共規劃500坪幼兒園及32戶社會住宅，並留設大面積綠帶與開放空間，建築設計則導入黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，打造現代化宜居社區。（編輯：張銘坤）1140313