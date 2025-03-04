台南首批社宅招租 3/17起受理申請、8-9月入住

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市首批社會住宅永康區「宜居成功」103戶及仁德區「宜居仁愛」75戶啟動招租，預定3月17日至4月16日受理申請，8月至9月入住。

台南市長黃偉哲今天在市政會議表示，台南市早在總統賴清德擔任市長時啟動規劃社會住宅，不少社宅透過無償取得或中央興建，大幅減輕市府財政壓力。台南第1棟社宅民國108年動工，首批準備招租。

黃偉哲說，社宅不以營利為目的，提供較低價、高品質入住條件，嚴禁轉租。他期盼盡早入住，但許多人習俗上不喜在農曆7月入住新宅，市府得評估是否提前點交。

台南市政府都市發展局專案報告指出，目前台南社宅1萬1170戶，其中市府興辦10案2087戶，中央興辦19案9083戶。興建中15案7179戶，透過公辦都更招商及統包工程決標14案3991戶。

都發局表示，首波將釋出178戶。北區「宜居小東」379戶預定今年第4季開放招租、明年第2季入住。社宅房型包含1房型、2房型與3房型，且提供無障礙房型，以滿足不同需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在租金方面，依住戶家庭所得區分為4級，最低租金是每月新台幣3950元（宜居仁愛1房型A），最高是每月2萬2770元（宜居成功3房型）。租金每3年得檢討及重新評定。

台南社宅申請者須是成年國民，在台南市設籍、就學或就業，且無自有住宅或政府補助租屋者，每人每月所得不超過當年度台南市最低生活費3.5倍。申請方式分為一般戶（60%）和優先戶（40%），一般戶以電腦抽籤決定，優先戶則依評點制排序，確保社會弱勢族群優先入住。（編輯：李錫璋）1140304