駐以代表訪以色列南部城市 推動城市外交綠能合作

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（中央社記者賴素芬特拉維夫24日專電）駐以色列代表李雅萍訪問以國南部城市埃拉特，聚焦永續環境、觀光、綠能及智慧城市合作交換意見。雙方談及淨零碳排進展及戰時收容政策時，李雅萍強調台灣願攜手合作，深化城市外交，展現台灣積極參與國際事務的角色。

李雅萍近日應邀前往以色列南部海灣大城埃拉特（Eilat）市訪問，埃拉特市長蘭克里（Eli Lankri）及市府局處長盛情接待，雙方就環境永續、潔淨能源、旅遊觀光及智慧韌性城市等議題交換意見，並盼未來共同深化台以城市交流與合作。

李雅萍表示，台以間已簽署34個合作協定，範圍涵蓋經貿、文化、旅遊、科技及環保等多元領域，立基在良好基礎上，近年欣見透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）及「智慧城市展」拓展台以城市外交，以及汲取以國地方政府在第一線因應氣候變遷、疫情及社會韌性的經驗，盼未來持續共同關切交流。

蘭克里表示，埃拉特是以色列觀光重鎮，每年吸引約300萬國內外旅客到訪，目前正致力朝向智慧綠能城市邁進，如推動太陽能發電及興建智慧綠建築等，盼達成淨零碳排目標。

蘭克里指出，2023年10月因以哈戰爭爆發及延伸的以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）戰爭，該市因應需求接納約6萬多名遭受戰爭影響被迫遷離的居民，並成立創傷療養中心，提供因戰爭身心受創的軍民相關協助。

蘭克里認爲，埃拉特市經濟雖然歷經COVID-19疫情及以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭等考驗，但深信將來能重振地方觀光，歡迎台灣旅客到訪。

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李雅萍則強調，此次到訪象徵雙方合作的起點，傳達台灣樂願貢獻所長、與以色列地方政府擴大合作的精神，共同促進城市交流。

埃拉特是以色列最南端城市，位於紅海阿卡巴灣（Gulf of Aqaba）沿岸，與約旦及埃及的西奈半島接壤。以溫暖氣候、紅海珊瑚礁及海洋浮潛活動聞名，除具豐沛海灣觀光資源外，近年在智慧農業、再生能源及海洋保育經濟等領域發展十分快速。（編輯：張芷瑄）1140325