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黃國昌：北所若拒絕柯文哲戒護就醫 將有相應行動

2025/3/29 12:20（3/29 12:36 更新）
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民眾黨29日在台北市黨部舉行防災士據點揭牌儀式，民眾黨主席黃國昌（後排左5）、立委黃珊珊（後排左2）都出席活動。黃國昌表示，未來將在全台各地都成立防災士據點，並盼有興趣的公民一同響應。中央社記者郭建伸攝 114年3月29日
民眾黨29日在台北市黨部舉行防災士據點揭牌儀式，民眾黨主席黃國昌（後排左5）、立委黃珊珊（後排左2）都出席活動。黃國昌表示，未來將在全台各地都成立防災士據點，並盼有興趣的公民一同響應。中央社記者郭建伸攝 114年3月29日
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（中央社記者郭建伸台北29日電）北院裁定續押民眾黨前主席柯文哲，但柯文哲日前傳出血尿與腎結石狀況，引發家屬擔憂。民眾黨主席黃國昌今天表示，他已請柯文哲律師立即聯繫北所，確認是否准許戒護就醫，若北所仍傲慢拒絕，將有相對應行動。

台北地院裁定繼續羈押柯文哲，由於柯文哲日前傳出血尿、腎結石狀況，柯文哲妻子陳佩琪昨天透過臉書表示，她會陪伴柯文哲到生命最後一刻，並表示「若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧。」

民眾黨今天在台北市黨部舉行防災士據點揭牌儀式，黃國昌與民眾黨立委黃珊珊一同出席。黃國昌於會前接受媒體訪問。

談及柯文哲健康與陳佩琪身心狀況，黃國昌表示，絕大多數善良的民眾，都能夠理解陳佩琪的傷心與擔憂，昨天他看到陳佩琪發文時感到相當難過，由於相當擔心，他第一時間已請太太高翔到陳佩琪家中陪伴、給予溫暖。

黃國昌表示，現在他最希望的是民進黨政府、總統賴清德、法務部、台北看守所有一點基本人性，現在柯文哲的健康狀況都有台大醫學院名譽教授公開呼籲，結果北所仍傲慢不讓柯文哲就醫。

黃國昌表示，今天早上他已要求柯文哲的辯護人立即聯繫北所確認，到底北所要不要讓柯文哲戒護就醫，若賴政府冷血到連這都不肯答應、北所仍傲慢拒絕，今天他將有相對應行動。

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此外，媒體也詢問，民眾黨成立防災士據點是否為呼應賴總統的全社會防衛韌性政策。

黃國昌表示，民眾黨推動防災士政策遠遠早於賴總統的全社會防衛韌性，柯文哲在台北市長任內時就積極推動防災士、強化民防政策，但不必計較誰先誰後，強化社會的韌性與民防，讓更多市民得到實際幫助，絕大多數民眾都樂見。（編輯：林家嫻）1140329

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民眾黨29日在台北市黨部舉行防災士據點揭牌儀式，民眾黨主席黃國昌（右2）戴上安全帽聽取黨部同仁導覽防災裝備。中央社記者郭建伸攝 114年3月29日
民眾黨29日在台北市黨部舉行防災士據點揭牌儀式，民眾黨主席黃國昌（右2）戴上安全帽聽取黨部同仁導覽防災裝備。中央社記者郭建伸攝 114年3月29日
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