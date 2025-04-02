台灣援烏重建燒燙傷照護 基輔郵報讚國際合作典範

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（中央社記者彭維楀華沙1日專電）台灣透過燒燙傷照護聯盟計畫成為烏克蘭重建燒燙傷醫療系統的重要支柱，提供約190萬美元（約新台幣6312萬元）資金並培訓醫師、引進設備與技術，幫助烏國應對俄烏戰爭激增的燒燙傷病例，獲得烏國媒體盛讚。

基輔郵報（Kyiv Post）3月31日報導，燒燙傷照護聯盟計畫（Burn Care Alliance, BCA）不僅救治患者，更提升烏克蘭長期醫療能力，成為國際合作的典範。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，每年逾1萬名燒燙傷重症患者讓烏國醫療系統不堪重負，80%的燒燙傷單位仍依賴過時設備。烏克蘭基督教醫療協會（CMA）聯合烏國衛生部推動BCA計畫，台灣扮演關鍵角色，提供資金與技術支持。計畫包括在哈佛醫學院及台灣國際健康培訓中心培訓烏國醫師，讓他們掌握先進治療技術。

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這項合作的起點追溯至2023年11月14日，駐波蘭代表處與烏克蘭基督教醫療協會在波蘭華沙舉辦的「第二屆國際烏克蘭重建展覽與論壇」簽署合作備忘錄，正式啟動燒燙傷照護聯盟計畫。此計畫不僅救治患者，更透過培訓烏國醫師於哈佛醫學院及台灣國際健康培訓中心學習先進技術，為烏克蘭醫療系統注入新能量。

台灣的貢獻已見成效，例如，一名兩歲女童因燒傷險些截肢，透過計畫引進的合成皮膚技術保住雙腿。報導也呼籲歐盟、北美及亞洲夥伴加入，擴大計畫規模，盼將此模式推廣為全球合作的標竿。（編輯：韋樞）1140402