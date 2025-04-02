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中共對台軍演 蔣萬安：譴責任何傷害台灣行為

2025/4/2 12:03
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）共軍東部戰區昨天宣布對台軍演，同時發布出現台北市街景的影片。台北市長蔣萬安今天表示，軍演一定會造成民眾反感，他譴責任何傷害台灣、帶來對抗的行為。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，聲稱這是對台獨勢力的「嚴重警告和有力遏制」。網路上隨即出現一部以共軍東部戰區為名義發布的影片，內容出現軍機、飛彈及台北市街景。

蔣萬安今天與南港區里長座談前接受媒體聯訪表示，軍演一定會造成台灣民眾反感，他譴責任何傷害台灣、帶來對抗的行為，呼籲多些對話、少些對峙。

此外，北一女教師區桂芝日前接受中國官媒央視訪問，對於總統賴清德定調對岸為「境外敵對勢力」提出質疑，引發關注。北一女校長陳智源昨天公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪。

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蔣萬安今天表示，基於校本管理，台北市教育局尊重學校及老師的決定，市府立場則是堅定捍衛言論自由，只要不違反教育中立，市府會做所有老師的後盾。

媒體追問，禁止受訪是否與言論自由衝突。蔣萬安重申，尊重校方及老師的決定，市府立場就是捍衛言論自由、做老師的後盾。（編輯：張銘坤）1140402

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