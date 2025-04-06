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美對等關稅恐衝擊台股 卓榮泰再邀金管會沙盤推演

2025/4/6 14:23（4/6 14:36 更新）
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行政院長卓榮泰（中）6日於官邸召開會議，邀金管會等單位針對國內股市可能的較大波動進行沙盤推演。（行政院提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
行政院長卓榮泰（中）6日於官邸召開會議，邀金管會等單位針對國內股市可能的較大波動進行沙盤推演。（行政院提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
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（中央社記者高華謙台北6日電）美國宣布對等關稅重創全球股市，台股7日開盤恐受衝擊。行政院長卓榮泰今天上午於官邸再次召開會議，邀金管會等單位針對國內股市可能的較大波動進行沙盤推演。

川普宣布對各國課徵對等關稅引發市場震撼，重創多國股市，美國股市上週五以暴跌收盤，創下連續2天跌點超過1500點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。

台灣股匯市清明連假休市2個交易日後，明天恐迎來沉重賣壓，尤其川普宣布對台灣稅率為32%，超乎市場預期，料將重挫投資人信心。

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卓榮泰自3日起連續召開會議討論應變措施。政院人士表示，卓榮泰今天再次與金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人開會，主要針對過去台股跌幅較大的狀況進行分析，並針對未來股市可能情形進行沙盤堆演，而金管會也將適時向大眾說明。

政院人士指出，國安基金是否進場護盤、以及時機等，要觀察股市開盤後狀況決定。（編輯：林克倫）1140406

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