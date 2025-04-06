藍指應對川普關稅無作為 綠批詆毀政府唱衰台灣

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（中央社記者葉素萍台北6日電）國民黨今天指行政團隊對於美國對等關稅政策無作為，民進黨發言人吳崢回應，總統及行政團隊在美國宣布對等關稅政策後，立即密集召開因應會議並與相關產業會面討論對策，「對比在野黨，這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？」

吳崢今天透過新聞稿表示，面對美國政府提出對等關稅議題，無論是在事前的沙盤推演，與事後的應變措施研擬，都持續在進行。行政團隊並沒有神隱，尤其美國總統川普正式提出對等關稅措施後，總統賴清德隨即與行政團隊召開因應會議，並且由行政院長卓榮泰率領相關部會首長在第二天召開記者會，針對受影響層面提出對策。昨天與今天賴總統更是在官邸邀集相關產業代表聽取意見，並表達政府未來因應作為。

吳崢說，經貿談判並不是嘴巴說說就馬上可以做，很多事需要步驟、策略，更多的是要拿到談判桌上的籌碼，這些都無法事先對外揭露。

吳崢強調，面對美國對等關稅政策，世界各國都有相關的回應，就如同新加坡總理昨天的影片，也是以先安定民心，呼籲團結為重，「反觀國民黨，請問這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，還做了什麼？」

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此外，針對指控賴總統當小編去川普X留言一事，吳崢回批，國民黨議員柳采葳要指控也要本於事實，事實就是賴總統只在自己的X帳號發表對此事的看法，這原本就是過往針對國際議題在社群發布的慣例，如果柳采葳不會用X，大可以請教google。

另外，吳崢表示，有關賴總統的台灣祭宣傳影片是在連假前就已錄製完成，總統主要是提醒參與活動的樂迷們要注意自身安全，至於影片如何運用，尊重主辦單位。藍營不支持台灣在地音樂就算了，還以此移花接木，造謠生事，真不知道在野黨是壞還是笨。（編輯：林淑媛）1140406