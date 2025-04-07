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藍提已刪1439億總預算作紓困 柯建銘：無憲法常識

2025/4/7 19:10（4/7 19:16 更新）
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因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，採閉門會議。民進黨立法院黨團總召柯建銘（前）出席與會。中央社記者張皓安攝 114年4月7日
因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，採閉門會議。民進黨立法院黨團總召柯建銘（前）出席與會。中央社記者張皓安攝 114年4月7日
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（中央社記者葉素萍、高華謙台北7日電）美國課徵對等關稅衝擊台灣經濟，國民黨團總召傅崐萁指總預算刪減的新台幣1439億元可作紓困。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，總預算已表決通過，經總統公告，接續要暫時處分與釋憲，怎麼拿回來，毫無憲法常識。

因應美國對等關稅衝擊，行政院今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，採閉門會議，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及立法院各黨團3長等人出席。

傅崐萁在會後受訪指出，希望不只是880億元，今年浮編、濫編的不必要預算，所節約的1439億元預算，都希望能夠給所有產業及勞工紓困，可用這些錢為基礎來協助所有受創產業。

柯建銘會後接受媒體聯訪對傅崐萁的提議表示，總預算已表決通過，經總統公告，接下來要暫時處分與釋憲，「怎麼拿回來」，毫無憲法常識。

柯建銘說，美國總統川普（Donald Trump）是想發動「全球大罷免」，要先把中國打掉，此外要解決俄烏戰爭問題，假若這兩個問題解決掉，共產國家就垮台，就會出現大家意想不到的、沒有戰爭的世界和平。

他指出，川普要處理美國被中國用不正手段竊取營業秘密、被滲透與被分化等問題，同時把美國國債問題清理掉；台灣是川普最堅強後盾，因為台灣有最強科技能力、有最勤勞工作的台灣人。

對於今天朝野閉門會議前，因為座位發生的小插曲。柯建銘說，傅崐萁硬要坐在主位，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜則坐在國民黨團書記長王鴻薇後面，他不能容忍一個講自己代表中央政府，把在香港的發言場景複製到行政院，「不對，就應該改正」。

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柯建銘指出，全世界的談判都有座位空間學，有其歷史意義與表徵，背後所展現出來的精神與意義很重要。

柯建銘表示，清明節這段時間，大家衝出來大罷免，讓大罷免二階連署人數達到新高；大罷免二階段連署剩下倒數20幾天，呼籲大家共同連署大罷免。（編輯：林克倫、林興盟）1140407

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