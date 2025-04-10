政院撇疑美論 台灣經濟安全目標與美方一致

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（中央社記者賴于榛台北10日電）媒體報導，美國關稅議題可能加劇「疑美論」，行政院今天表示，美國的關稅措施並不是針對台灣，而是全球性調整，且美方關注的違規轉運、反傾銷、供應鏈非紅化等議題，台灣都積極應處，台灣的經濟安全目標與美方一致。

美國3日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國回敬約一半的「折扣」關稅，並以此計算對台灣課徵32%關稅。不過，美國今天也調整政策，宣布包括台灣在內超過75國暫緩高額對等關稅90天。

對於媒體報導美國關稅可能加劇「疑美論」，行政院發言人李慧芝對記者指出，美國所提出的關稅措施並不是只針對台灣，而是全球性的調整。在國際貿易的框架下，美方所關注的違規轉運、反傾銷、供應鏈非紅化等議題，台灣都已積極應處，例如違規轉運，台灣已透過「事前預防、事中嚴查、事後嚴罰」三道防線積極防堵。

李慧芝說，政府也積極進行中國低價鋼品反傾銷調查，並進行出口管制，以及金流、物流、關鍵技術的安全管理，台灣的經濟安全目標與美方一致。

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她指出，美國稍早已宣布暫停多國關稅措施90天，唯獨中國是主要被針對國家，關稅立即被調升至125%。由於仍有許多台商在中國有投資，因此行政院長卓榮泰已請相關部會特別關心台商的投資狀況，瞭解在中國台商各種的需求，必要時給予全面協助。

李慧芝表示，面對全球經貿變局，政府希望立法院朝野黨團能夠拋下政治操作，站在同一陣線上，凝聚更大力量，以國家人民利益為優先，共同支持發展產業，當產業最強力的後盾。（編輯：萬淑彰）1140410