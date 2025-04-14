美退役上將任漢光兵推總長顧問？國防部：不評論個案

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）國防部現正進行漢光41號演習電腦兵推，傳出美陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。國防部表示，台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則，係不評論個案。

國軍於5日至14日舉行為期14天13夜的漢光41號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，進行連續24小時對抗演練。

媒體報導，此次漢光41號兵推，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams），出任此次漢光電腦兵棋推演的資深觀察員，並首次在漢光兵推以參謀本部編制，擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。

國防部對此回應說，台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則，係不評論個案。

國軍甫引進的M1A2T戰車英文名稱Abrams，即是致敬美國陸軍裝甲兵名將克雷頓．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）上將取名，而羅伯特．艾布蘭上將就是克雷頓．艾布蘭的三子。

此外，國防部長顧立雄12日主持統裁會議時表示，防衛軍前8天戰術戰法運用靈活，海空協力達成一次成功的聯合作戰，接下來演習期程中，配合攻擊軍行動方案，持續磨練防衛軍削弱戰略等執行成效。

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國防部發言人也在臉書發文說，漢光41號演習電腦輔助指揮所演習無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衛軍聯合作戰整體效能，確保在實際戰況中，仍能保持有效的指揮與協同。

貼文所附照片顯示，參加兵推官兵在進入電腦輔助指揮所前，必須先經過安檢門、核實身分，並將隨身手機放在俗稱「養機場」的手機保管櫃上鎖管制。（編輯：林克倫）1140414