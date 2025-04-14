台籍詐騙犯嫌被送中 外交部嚴正抗議柬埔寨扈從中國

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）柬埔寨政府破獲電信詐騙據點，外交部今天表示，涉案台灣人近日被強行遣送中國，柬方在中國施壓下未提供台灣人名單及具體遣送人數，痛批柬方扈從中國、漠視國際慣例，已指示駐胡志明市辦事處向柬方表達政府嚴正抗議。

中國國家主席習近平14日至18日陸續造訪越南、馬來西亞、柬埔寨。柬埔寨移民總局4月13日晚間11時起，陸續將在柬埔寨涉及電信詐騙的中國籍與台灣籍犯嫌送往中國。

外交部下午發布新聞稿指出，柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，逮捕計180名台灣人。柬方於13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含中國及台灣籍犯嫌、近190人全數遣送中國，而且柬方在中國施壓下未提供台灣人名單及具體遣送人數，外交部除持續促請柬方儘速提供外，更對此表示嚴正關切與抗議。

外交部說明，駐胡志明市辦事處於1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬埔寨政府全力進行交涉，要求柬國政府提供台灣籍犯嫌名單，並務必依據「國籍管轄原則」的國際慣例，將涉案台灣人遣返台灣接受司法調查與審判。本案雖經駐處積極交涉，柬國不但沒有提供涉案台灣人名單，更強行將涉案台灣人遣送中國。

外交部指出，對於柬國政府扈從中國、漠視國際慣例等行為，表達嚴正關切與遺憾，並已指示駐胡志明市辦事處向柬方表達政府嚴正抗議。

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外交部說，已於事前與相關部會研商，並於事件發生後第一時間，轉知法務部及大陸委員會續處，盼透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的機制，要求將台灣人送返台灣。有關本案確切涉案台灣人人數等資訊，駐處持續與柬方交涉中，政府也將透過兩岸機制瞭解。

外交部再次呼籲，切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在內的不法行為，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，不僅斷送個人前途，也損害國家形象。政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪（編輯：林興盟）1140414